Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bugün toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Katılmayacağım yere benim arkadaşlarım da katılmaz ama bu bir protesto veya bir sabote değil. Bizim görevimiz, emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak. Bunları gündeme getirmek" dedi.

TÜRK-İŞ ile Hacettepe Üniversitesi’nce Çalışma Hukuku Sempozumu düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirilen programda, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku oturumlarında, çalışma hayatının güncel sorunları ele alındı ve çözüm önerileri paylaşıldı.