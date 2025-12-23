Resmi olmayan iddialara göre; Uçağın kuleye 'mayday' (radyo iletişiminde tehlike sinyali olarak kullanılan acil durum prosedür kelimesi) çağrısında bulunarak Esenboğa’ya dönüşe geçtiği, bu esnada iniş için yakıt boşaltması yapmaya başladığı ve patlamanın yakıt boşaltımı esnasında havada mı yoksa düşme sonucunda mı yaşandığının henüz tespit edilemediği belirtildi.