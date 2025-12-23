Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya Tripoli’ye gitmek üzere kalkan Falcon 50 tipi özel jet ile kalkış sonrası temas kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu beş yolcunun olduğunu açıkladı. Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelmiş; Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de görüşmüştü.
Ankara'da, Falcon 50 tipi özel jet ile kalkış sonrası radar bağlantısı koptu.
Uçağın Esenboğa Havalimanı’ndan Libya Tripoli’ye gittiği belirtildi.
Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyordu
Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelmiş; Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de görüşmüştü.
Hava sahası kapatıldı
Gelişme sonrası, Ankara hava sahası geçici olarak hava trafiğine kapatıldı.
"Haymana'da patlama sesi duyuldu" iddiası
Yerel basında yer alan haberlere göre; Haymana’da art arda iki patlama sesi duyuldu.
Bölgede bir binanın güvenlik kamerası kayırlarında, bölgeden düşüşe bağlı olduğu değerlendirilen bir parlama görüldü.
Bakan Yerlikaya'dan açıklama: Yeniden temas sağlanamadı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.
Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.
Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
Uçağın neden düştüğüne dair iddialar
Gazeteci Zafer Şahin, uçağın Polatlı üzerinde arıza sinyali verdiğini ve dönüş yolunda bağlantısının koptuğunu açıkladı.
Resmi olmayan iddialara göre; Uçağın kuleye 'mayday' (radyo iletişiminde tehlike sinyali olarak kullanılan acil durum prosedür kelimesi) çağrısında bulunarak Esenboğa’ya dönüşe geçtiği, bu esnada iniş için yakıt boşaltması yapmaya başladığı ve patlamanın yakıt boşaltımı esnasında havada mı yoksa düşme sonucunda mı yaşandığının henüz tespit edilemediği belirtildi.