Zonguldak Merkez 222 / 250000 Sosyal Konut Projesi asil hak sahipleri için; Zonguldak Merkez Üzülmez TTK Lojmanları 2. Etap 369 Konut Projesinde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 42 adet konut için TOKİ konut belirleme kurası yapıldı. Gayrimenkul satış sözleşmesi hak sahipleri tarafından 12-23 Ocak 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası’nın şubelerinden gerçekleştirilecek. İşte TOKİ Zonguldak sosyal konut kura sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Zonguldak Merkez 222 / 250000 Sosyal Konut Projesi asil hak sahipleri için; Zonguldak Merkez Üzülmez TTK Lojmanları 2. Etap 369 Konut Projesinde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 42 adet konut için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Zonguldak sosyal konut kura sonuçları isim listesi.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.