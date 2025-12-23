Fenerbahçe - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı yaşanıyor. C grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.