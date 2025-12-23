Yeni Şafak
Fenerbahçe - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

19:2123/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Süper Lig'in ilk yarısında bu sezon oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçından kare.
Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı yaşanıyor. C grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.


Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.


FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.


KARTAL'DA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.


FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Fenerbahçe:
Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.
Beşiktaş:
Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İLK HAFTA SONUÇLARI

#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Ziraat Türkiye Kupası
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
