Ankara’da su kesintilerine ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde geçici su kesintileri yaşanırken, bugün hangi bölgelerde suların kesileceği ve kesintinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Alcı, Beyobası, Ekin, Bostancık, Karaağaç, Altı ağaç mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinin etkilenmesi bekleniyor. Peki, 23 Aralık’ta Ankara’da ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte ASKİ’nin bugüne ilişkin planlı kesinti programı.

1 /5 Ankara su haberleri yakından takip ediliyor. Arıza ve ya bakım nedeniyle su kesintisi yaşanan bazı ilçeler ve mahallelerindeki vatandaşlar bugün nerede sular yok, ne zaman gelecek öğrenmek istiyor. Kale, Atıfbey, Karapürçek, Beşikkaya, Feridun, Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Kartaltepe , Mehtap mahallesi başta olmak üzere çok sayıda mahalle etkilenecek. Peki Ankara ASKİ su kesintisi! 23 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İşte Ankara'da bugüne ait ASKİ planı.

2 /5 MAMAK Plansız Kesinti Arıza Tarihi: 22.12.2025 15:00:00 Tamir Tarihi: 23.12.2025 04:00:00 Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, (22.12.202/23.12.2025) tarihinde Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Kartaltepe , Mehtap , Tuzluçayır,Türközü, Kazım Orbay, Yukarı İmrahor, General zeki doğan, Saimekadın, Mutlu, Kutlu,Aşık Veysel,Ege, Cengizhan ,Fahri Korutürk, Zirvekent, Akşemsettin,Duralialıç, Boğaziçi,Abidinpaşa,Balkiraz, Şafaktepe mahallelerinde 15.00 – 04.00 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Etkilenen Yerler: Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Kartaltepe , Mehtap , Şahintepe,Tuzluçayır,Türközü, Kazım Orbay, Yukarı İmrahor, General zeki doğan, Saimekadın, Mutlu, Kutlu,Aşık Veysel,Ege, Cengizhan ,Fahri Korutürk, Zirvekent, Akşemsettin,Duralialıç, Boğaziçi,Abidinpaşa,Balkiraz, Şafaktepe mahallelerinde

3 /5 KAZAN Planlı Kesinti Arıza Tarihi: 22.12.2025 15:35:00 Tamir Tarihi: 23.12.2025 17:30:00 Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, 22.12.2025-23.12.2025 tarihinde ..saray mahallesinde 08.30 – 17.30 saatleri arasında planlı ve geçici bir su kesintisi yapılacaktır. Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar.

4 /5 ALTINDAĞ Plansız Kesinti Arıza Tarihi: 22.12.2025 22:50:00 Tamir Tarihi: 23.12.2025 14:00:00 İçme suyu şebeke hattımızda meydana gelen vana arızası nedeniyle 22.12.2025 23:00 ile 23.12.2025 14:00 saatleri arasında su verilemeyecek olup üst kotlara suyun ulaşması tahmini 18:00’i bulabilecektir. *Kesinti Saati: 23:00 Tarih: 22.12.2025 *Tahmini Su Verilme Tarih: 23.12.2025 Saati: :14:00 Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Kale, Atıfbey, Karapürçek, Beşikkaya, Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe, Battalgazi, Önder, Solfasol, Gültepe, Tatlar, Kavaklı, Aydıncık Mahalleleri.