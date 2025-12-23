Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Taşacak Bu Deniz 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Oruç ile Sevcan evleniyor

Taşacak Bu Deniz 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Oruç ile Sevcan evleniyor

11:2323/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

TRT 1’in iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz’in 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Esme’nin Adil’i kurtarmak için aldığı zor karar ve Oruç’un beklenmedik nikah hamlesi Karadeniz’de fırtınanın fitilini ateşledi. Fragmanda Esme’nin, Adil’i korumak uğruna Şerif’in tehditlerine boyun eğmesi ve boşanma kararından vazgeçmesi dizide gerilimi yükseltiyor. İşte Taşacak Bu Deniz 12. bölümde izleyici bekleyen gelişmeler.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Taşacak Bu Deniz, nefes kesen 12. bölüm fragmanıyla sosyal medyayı salladı. Son bölümde Adil’in tutuklanması ve Şerif’in Esme üzerindeki ölümcül tehdidi dengeleri altüst etmişken, yeni fragman izleyicilere "bu kadarı da olmaz" dedirten gelişmelerin sinyalini verdi.

Esme Köşeye Sıkıştı: "Aşk mı, Özgürlük mü?"

Şerif, Ballı cinayetini Adil’in üzerine yıkma tehdidiyle Esme’yi köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. Fragmanda yansıyan bilgilere göre; Esme, sevdiği adamı yani Adil’i hapisten kurtarmak ve korumak uğruna hayatının en zor kararını veriyor. Şerif’in baskılarına boyun eğmek zorunda kalan Esme’nin boşanma davasından geri adım atıp atmayacağı yeni bölümün en büyük merak konusu haline geldi.

Eleni’den Kına Gecesi Operasyonu

Eleni, Adil ve Esme’ye yapılanlara daha fazla sessiz kalmıyor. Kına gecesinde ipleri eline alan Eleni, Sevcan’ın gerçek yüzünü ve sakladığı sırları herkesin içinde "ipliğini pazara çıkararak" ifşa etmeye hazırlanıyor. Eleni'nin bu hamlesi, kına gecesini adeta bir hesaplaşma alanına dönüştürecek.

Oruç ve Sevcan Nikah Masasında!

Fragmanın en çok konuşulan sahnesi ise şüphesiz Oruç ve Sevcan’ın nikah masasına oturduğu anlar oldu. Oruç’un ipleri tamamen eline alarak amcasına savaş açtığı bu süreçte, Sevcan ile evlilik yoluna girmesi hikayede kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak. İzleyiciler, "Bu evlilik gerçekten gerçekleşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

"Bu Cehennemi Cennete Çevireceğim"

Öte yandan Esme, kendisinden kızını almak isteyen Melina’ya karşı adeta aslan kesiliyor. "Bu cehennemi cennete çevirmeye yemin ettim" sözleriyle kararlılığını vurgulayan Esme'nin, Adil ile birlikte bu zorlu süreçten nasıl çıkacağı 12. bölümde netlik kazanacak.

Taşacak Bu Deniz 12. Bölüm 2. Fragmanı İzle


Taşacak Bu Deniz, heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de!


Taşacak Bu Deniz 12. Bölüm 2. Fragmanı

#taşacak bu deniz
#oruç
#sevcan
#trt1
#Taşacak Bu Deniz 12. bölüm 2. fragmanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AGS ile 10 bin öğretmen alımı ne zaman, branş ve kadrolar belli mi?