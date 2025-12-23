Oruç ve Sevcan Nikah Masasında!

Fragmanın en çok konuşulan sahnesi ise şüphesiz Oruç ve Sevcan’ın nikah masasına oturduğu anlar oldu. Oruç’un ipleri tamamen eline alarak amcasına savaş açtığı bu süreçte, Sevcan ile evlilik yoluna girmesi hikayede kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak. İzleyiciler, "Bu evlilik gerçekten gerçekleşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.