TRT 1’in iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz’in 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Esme’nin Adil’i kurtarmak için aldığı zor karar ve Oruç’un beklenmedik nikah hamlesi Karadeniz’de fırtınanın fitilini ateşledi. Fragmanda Esme’nin, Adil’i korumak uğruna Şerif’in tehditlerine boyun eğmesi ve boşanma kararından vazgeçmesi dizide gerilimi yükseltiyor. İşte Taşacak Bu Deniz 12. bölümde izleyici bekleyen gelişmeler.
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Taşacak Bu Deniz, nefes kesen 12. bölüm fragmanıyla sosyal medyayı salladı. Son bölümde Adil’in tutuklanması ve Şerif’in Esme üzerindeki ölümcül tehdidi dengeleri altüst etmişken, yeni fragman izleyicilere "bu kadarı da olmaz" dedirten gelişmelerin sinyalini verdi.
Esme Köşeye Sıkıştı: "Aşk mı, Özgürlük mü?"
Şerif, Ballı cinayetini Adil’in üzerine yıkma tehdidiyle Esme’yi köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. Fragmanda yansıyan bilgilere göre; Esme, sevdiği adamı yani Adil’i hapisten kurtarmak ve korumak uğruna hayatının en zor kararını veriyor. Şerif’in baskılarına boyun eğmek zorunda kalan Esme’nin boşanma davasından geri adım atıp atmayacağı yeni bölümün en büyük merak konusu haline geldi.
Eleni’den Kına Gecesi Operasyonu
Eleni, Adil ve Esme’ye yapılanlara daha fazla sessiz kalmıyor. Kına gecesinde ipleri eline alan Eleni, Sevcan’ın gerçek yüzünü ve sakladığı sırları herkesin içinde "ipliğini pazara çıkararak" ifşa etmeye hazırlanıyor. Eleni'nin bu hamlesi, kına gecesini adeta bir hesaplaşma alanına dönüştürecek.
Oruç ve Sevcan Nikah Masasında!
Fragmanın en çok konuşulan sahnesi ise şüphesiz Oruç ve Sevcan’ın nikah masasına oturduğu anlar oldu. Oruç’un ipleri tamamen eline alarak amcasına savaş açtığı bu süreçte, Sevcan ile evlilik yoluna girmesi hikayede kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak. İzleyiciler, "Bu evlilik gerçekten gerçekleşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.
"Bu Cehennemi Cennete Çevireceğim"
Öte yandan Esme, kendisinden kızını almak isteyen Melina’ya karşı adeta aslan kesiliyor. "Bu cehennemi cennete çevirmeye yemin ettim" sözleriyle kararlılığını vurgulayan Esme'nin, Adil ile birlikte bu zorlu süreçten nasıl çıkacağı 12. bölümde netlik kazanacak.
Taşacak Bu Deniz 12. Bölüm 2. Fragmanı İzle
Taşacak Bu Deniz, heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de!