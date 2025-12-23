Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretleri açıklaması: Yüzde 25 oranında zam gelecek

Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretleri açıklaması: Yüzde 25 oranında zam gelecek

11:3823/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Uraloğlu, yeni yılda otoyol ve köprülere uygulanacak zam ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Uraloğlu, yeni yılda otoyol ve köprülere uygulanacak zam ile ilgili açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin konuştu. Uraloğlu "Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ntv'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum. Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak" dedi.




#Bakan Uraloğlu
#yol
#zam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ - ÖTV'SİZ ARAÇ SON DURUM | ÖTV'siz Otomobil ve Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Çıkacak, Meclis'ten Geçti Mi?