Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretleri açıklaması: Yüzde 25 oranında zam gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ntv'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum. Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak" dedi.