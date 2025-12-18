Konya-İstanbul Hattı'nda 13 milyon yolcu yüksek hızda seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın yıl içindeki kullanım detaylarına değinerek, "Konya-İstanbul hattında, 2025'te günlük ortalama 4 bin 856 kişi YHT ile seyahat ederken, yıl boyunca toplam 1,7 milyon yolcu taşındı. 2024'te ise bu sayı, yaklaşık 1,5 milyon olarak gerçekleşti. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kadim başkenti Konya ile Osmanlı Devleti'nin kadim başkenti İstanbul'u birbirine bağlayan bu hat, 11 yılda 13 milyon yolcuya güvenli ve konforlu ulaşım sundu. Konya-Eskişehir bağlantısıyla birlikte, toplam 13 milyon 633 bin vatandaşımız seyahat etti." ifadelerini kullandı.