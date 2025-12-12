Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Selçuk Bayraktar açıkladı: TEKNOFEST 2026'nın yeri ve tarihi belli oldu

Selçuk Bayraktar açıkladı: TEKNOFEST 2026'nın yeri ve tarihi belli oldu

09:0512/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Take Off İstanbul 2025 etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Bayraktar, önümüzdeki TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026'da Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, önümüzdeki TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026'da Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

TEKNOFEST 2026 TARİHİ BELLİ OLDU


TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, önümüzdeki TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026'da Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

TEKNOFEST NEDİR?


Türkiye'nin teknoloji ve havacılık alanındaki en büyük festivali TEKNOFEST, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor ve binlerce genç yeteneğe kapılarını açıyor. Bu platform, sadece bir festival olmanın ötesinde, gençlerin geleceğin teknolojilerine yön vermesine olanak tanıyan bir inovasyon ve gelişim merkezi haline gelmiştir. 

#teknofest
#teknofest 2026
#Selçuk Bayraktar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ 1389 işçi alımı için evrak teslimi başladı mı?