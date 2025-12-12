Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Take Off İstanbul 2025 etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Bayraktar, önümüzdeki TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026'da Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
TEKNOFEST 2026 TARİHİ BELLİ OLDU
TEKNOFEST NEDİR?
Türkiye'nin teknoloji ve havacılık alanındaki en büyük festivali TEKNOFEST, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor ve binlerce genç yeteneğe kapılarını açıyor. Bu platform, sadece bir festival olmanın ötesinde, gençlerin geleceğin teknolojilerine yön vermesine olanak tanıyan bir inovasyon ve gelişim merkezi haline gelmiştir.