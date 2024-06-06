Zuhruf Suresi 79. Ayet Neyi Anlatıyor? Zuhruf Suresi 79. Ayet Türkçe Anlamı ve Diyanet Tefsiri

Zuhruf Suresi'nde başlıca tevhit, iman ve vahyin getirdiği hakikatler ile insanların bu hakikatlere ters düşecek şekilde sırf geçici dünya menfaatlerine bağlanarak sergiledikleri çelişki vurgulanmakta, batıla karşı çıkan ve hakkı tutan şahsiyetler olarak İbrahim, Mûsâ ve İsa Peygamberlerden söz edilmektedir. İşte Zuhruf suresi Türkçe ve Arapça okunuşu…

ZUHRUF SURESİ 79. AYET ARAPÇA OKUNUŞU

Zuhruf Suresi 79. ayet okunuşu ile ilgili yapılan araştırmalar oldukça fazladır. Arapça bilenler için bu sureyi Kuran’dan okumak kolaydır. Zuhruf Suresi 79. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:





ZUHRUF SURESİ 79. AYET TÜRKÇE OKUNUŞU

Arapça bilmeyen kimseler için ise Zuhruf suresinin Türkçe okunuşu önemlidir. Bu sayede sueyi okuyup ezberleyebilirler. Zuhruf Suresi 79. ayet Türkçe okunuşu aşağıdaki gibidir:

Em ebramû emran fe-innâ mubrimûn(e)

ZUHRUF SURESİ 79. AYET ANLAMI

Zuhruf Suresi 79. ayet anlamı da en az ayetin kendi kadar önemlidir. Çünkü Arapça bilmeyen kimseler bu ayette ne anlatılmak istediğini anlamaz. Bunun için Türkçe mealine bakmak gerekir. Böylece ayette verilmek istenen mesaj daha net anlaşılabilir. Zuhruf Suresi 79. ayet meal olarak aşağıda verilmiştir:

Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir.

ZUHRUF SURESİ 79. AYET DİYANET TEFSİRİ

“Ayrılmış, tek başına harfler” mânasındaki “hurûf-ı mukattaa” hakkında, ikinci sûrenin başında gerekli bilgi verilmiştir. Burada alfabeden iki harfin zikredilerek sûreye giriş yapılmasının şöyle bir özel hikmetinden söz edilebilir: Kur’an Arapça’dır, sizin konuştuğunuz Arapça nasıl hâ, mîm gibi harflerden oluşuyorsa bu da o harflerden oluşturulmuştur. Onu anlamanız ve üzerinde düşünerek, aynı harflerden benzerini yapmayı deneyerek eşsizliğini kabul etmeniz için hiçbir engel yoktur.







