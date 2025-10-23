Yeni Şafak
Yunus Suresi 81.Ayet Neyi Anlatıyor? Yunus Suresi 81.Ayet Arapça okunuşu, Türkçe Anlamı ve Diyanet Tefsiri

23/10/2025, Perşembe
Yunus Suresi 81. ayet
Yunus Suresi'nin bir kısmı Medine döneminde, bir diğer kısmı ise Mekke döneminde nüzul olmuştur. Toplamda 109 ayetten oluşur, 14 sayfadır. Yunus Suresi 81. ayeti, büyüleri ve sihirleri etkisiz hale getirmek için okunur. İşte Yunus Suresi 81. ayet Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve Diyanet tefsiri...

Yunus Suresi, 109 ayettir. Bu ayetlerin yalnızca 40., 94., 95., ve 96. Ayetleri Medine döneminde; diğer tüm ayetler Mekke döneminde inmiştir. Bu surede; Yunus, Nuh ve Musa peygamberlerin ve bunların kavimlerinin kıssalarına yer verilir. Yunus Suresi 81. ayeti ise surenin önemli ayetlerindendir.

Yunus Suresi 81. Ayet Arapça Okunuşu


Yunus Suresi 81. Ayet Türkçe Okunuşu

Fe lemmâ elkav kâle Mûsâ mâ ci'tumbihis sihr (sihru), innallâhe se yubtiluhu, innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn (mufsidîne)

Yunus Suresi 81. Ayet Anlamı

Onlar hünerlerini ortaya koyunca Mûsâ şöyle dedi: "Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez.

Yunus Suresi 81. Ayet Tefsiri

Yunus suresinin 75-82. ayetleri içerisinde bu ayeti de kapsayan bir tefsir söz konusudur;

Mekkeli müşrikler tarafından bilinmekte olan Hz. Mûsâ ile Firavun arasındaki mücadelenin öyküsü Kur'an'ın birçok yerinde değişik yönleriyle ele alınmış, bir yandan bu kıssadan alınacak ibretlere dikkat çekilmiş, diğer yandan da daha çok İsrâiloğulları'nca aktarılagelen yanlış bilgiler düzeltilmiştir.

Burada, Hz. Mûsâ'nın, kardeşi Hz. Hârun'la birlikte Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere açık kanıtlarla gönderildiği belirtilmekte, halktan söz edilmemektedir. Bunu –tarihî bilgiler ve Kur'an'da yer alan açıklamalar ışığında– o dönemde halkın korkunç bir baskı altında bulunmasıyla izah etmek mümkündür. Firavun'un İsrâiloğulları'nın erkek çocuklarını tek tek katlettirdiği bir dönemde, Hz. Mûsâ'nın bizzat onun sarayında ve himayesinde büyütülmüş olması bile başlı başına bir mûcize ve ilâhî iradenin mutlak gücünün açık bir göstergesi olduğu halde, günaha gömülmüş olmaları bu gerçeği görmelerini önlemiş ve iman çağrısını kabullenmeyi kibirlerine yedirememişlerdi. Hz. Mûsâ'nın getirdiği mûcizeleri "sihir" diye itham etmeleri bile aslında bunlardan büyülenmiş gibi etkilendiklerinin ipuçlarını veriyordu. Fakat asıl engel, ellerinde tuttukları nüfuz ve gücün kendilerinden alınması endişesiydi. Güya atalarından aldıkları emanete sahip çıkarak muhafazakâr bir tavır sergilemeye çalışırken dahi "Bu yerde egemenlik ve nüfuz ikinizin olsun diye mi?" sözleriyle gerçek rahatsızlıklarını açığa vurmuş oluyorlardı. Böyle bir durumda yapılan çağrının gerçekliği üzerinde düşünmek yerine ne kadar ön yargılı olduklarını açıkça muhataba hissettirip mâneviyatını kırmak ve onun bu çabadan vazgeçmesini sağlamak en kestirme yol olabilirdi. Nitekim "Biz ikinize de inanacak değiliz" diyerek bunu denediler. Fakat sihrin çok revaçta olduğu böyle bir ortamda hem Mûsâ'nın getirdiklerini sihir olarak niteleyip hem ondan üstününü ortaya koyamamak Firavun'u kendi kamuoyu önünde küçük düşürecekti. Bu sebeple ülkesindeki en hünerli sihirbazları toplatıp Mûsâ'ya dersini vermelerini istedi. Ne var ki asıl sihir işte o büyücülerin ortaya koyduğuydu ve Allah'ın yardımıyla Hz. Mûsâ'nın gösterdiği mûcizeler karşısında bunların ipliğinin pazara çıkması kaçınılmazdı. Başka sûrelerde açıklandığı üzere, Mûsâ'nın mûcizeleri karşısında ilk etkilenenler de bizzat o ünlü sihirbazlar oldu (sihir hakkında bk. Bakara 2/102; Hz. Mûsâ'nın mûcizeleri ve Firavun tarafından düzenlenen sihir yarışmasının daha geniş anlatımı için bk. A'râf 7/106-126).



