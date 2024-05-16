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Meryem Suresi 96. Ayet Neyi Anlatıyor? Meryem Suresi 96. Ayet Türkçe Anlamı ve Diyanet Tefsiri

Meryem Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Sûre de başlıca, tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu edilmektedir. Meryem Suresi 96. ayet sûrenin en bilinen ayeti 96. Ayetidir. Peki, Meryem Suresi 96. Ayet neyi anlatıyor? Meryem Suresi 96. ayet Türkçe anlamı ve Diyanet tefsiri içeriğimizde.

15:13 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:51 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Meryem Suresi
Meryem Suresi

Kız çocuklarına isim verirken kullanılan Meryem suresi, İslam dini için çok büyük öneme sahiptir. Hz. İsa’nın annesinin ismi olan Meryem, Kur'an-ı Kerim’de Meryem suresi olarak karşımıza çıkar. Halk arasında “Sevgi ayeti” olarak geçen bu ayet, okunduğu zaman sevdiğiniz kişiyle aranızda olan sevgi bağını güçlendirdiği söylenir. İşte Meryem Suresi 96. ayetin Diyanet tefsiri ve Türkçe anlamı...

Meryem Suresi 96. Ayet Arapça Okunuşu

اِنَّ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُداًّ ﴿٩٦﴾

Meryem Suresi 96. Ayet Okunuşu

İnne-lleżîne âmenû ve'amilû-ssâlihâti seyec'alu lehumu-rrahmânu vuddâ(n)

Meryem Suresi 96. Ayet Türkçe Anlamı

İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, rahmân onlar için (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.

Meryem Suresi 96. Ayet Diyanet Tefsiri

Önceki âyetlerde dünyada Allah'a ortak koşanların fena halleri anlatıldıktan sonra, bu âyette de iman edip iyi davranışta bulunanların güzel halleri anlatılmaktadır. Bu bağlamda Allah, –rahmet ve merhametinin bolluğunu ifade eden rahmân ismini de anarak– kendisine iman eden kulları için bir sevgi yaratacağını, yani onları seveceğini ve diğer kullarına da sevdireceğini, dolayısıyla müminler arasında kardeşlik ve muhabbet duygularını gelişeceğini bildirmektedir. Hz. Peygamber de Allah'ın, bir kulu sevdiğinde onu Cebrâil'e, göklerdeki varlıklara ve yerdeki insanlara sevdireceğini haber vermiştir (Buhârî, "Bed'ü'l-halk", 6, "Edeb", 41). Hadisin farklı rivayetlerinde Allah'ın sevmediği kimseyi de aynı şekilde meleklere ve insanlara sevdirmediği bildirilmektedir (Müsned, II, 413).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 620-621



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