Kız çocuklarına isim verirken kullanılan Meryem suresi, İslam dini için çok büyük öneme sahiptir. Hz. İsa’nın annesinin ismi olan Meryem, Kur'an-ı Kerim’de Meryem suresi olarak karşımıza çıkar. Halk arasında “Sevgi ayeti” olarak geçen bu ayet, okunduğu zaman sevdiğiniz kişiyle aranızda olan sevgi bağını güçlendirdiği söylenir. İşte Meryem Suresi 96. ayetin Diyanet tefsiri ve Türkçe anlamı...

Önceki âyetlerde dünyada Allah'a ortak koşanların fena halleri anlatıldıktan sonra, bu âyette de iman edip iyi davranışta bulunanların güzel halleri anlatılmaktadır. Bu bağlamda Allah, –rahmet ve merhametinin bolluğunu ifade eden rahmân ismini de anarak– kendisine iman eden kulları için bir sevgi yaratacağını, yani onları seveceğini ve diğer kullarına da sevdireceğini, dolayısıyla müminler arasında kardeşlik ve muhabbet duygularını gelişeceğini bildirmektedir. Hz. Peygamber de Allah'ın, bir kulu sevdiğinde onu Cebrâil'e, göklerdeki varlıklara ve yerdeki insanlara sevdireceğini haber vermiştir (Buhârî, "Bed'ü'l-halk", 6, "Edeb", 41). Hadisin farklı rivayetlerinde Allah'ın sevmediği kimseyi de aynı şekilde meleklere ve insanlara sevdirmediği bildirilmektedir (Müsned, II, 413).