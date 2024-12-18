Meryem Suresi Okunuşu - Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Fazileti (Diyanet Meali)

Meryem Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 19. suresi ve Mekke döneminde indirilmiştir. Toplamda 98 ayetten oluşur. Sure ismini, 16. ayette geçen ve Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem'den almıştır. Sure, Hz. Meryem'in hayatını ve Hz. İsa'nın doğumunu anlatır. Meryem Suresi fazileti, meali, tefsiri ve Türkçe-Arapça okunuşu bu yazımızda.
Meryem Suresi Arapça Okunuşu
Meryem Suresi, Hz. Meryem ve Hz. İsa’nın kıssasını içerir. Meryem Suresi Arapça okunuşu, orijinal metniyle Kur’an tilavetini öğrenmek isteyenler için rehber niteliğindedir.
Meryem Suresi Türkçe Okunuşu
Meryem Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 19. suresi olup, Allah’ın kudretini, peygamberlerin kıssalarını ve ahiret inancını anlatır. Meryem Suresi Türkçe okunuşu ve anlamını öğrenmek isteyenler için birçok güvenilir kaynak bulunmaktadır.
- 1. Kef ha ya ayn sad
- 2. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya
- 3. İz nada rabbehu nidaen hafiyya
- 4. Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra'sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya
- 5. Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya
- 6. Yerisüni ve yerisü min ali ya'kube vec'alhü rabbi radıyya
- 7. Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec'al lehu min kablü semiyya
- 8. Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya
- 9. Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey'a
- 10. Kale rabbic'al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya
- 11. Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya
- 12. Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya
- 13. Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya
- 14. Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya
- 15. Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb'asü hayya
- 16. Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya
- 17. Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya
- 18. Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya
- 19. Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya
- 20. Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya
- 21. Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec'alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya
- 22. Fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya
- 23. Fe ecaehel mehadu ila ciz'ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya
- 24. Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya
- 25. Ve hüzzı ileyki bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya
- 26. Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya
- 27. Fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci'ti şey'en feryya
- 28. Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev'iv ve ma kanet ümmüki beğıyya
- 29. Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya
- 30. Kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya
- 31. Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya
- 32. Ve berram bi validetı ve lem yec'alnı cebbaran şekıyya
- 33. Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb'asü hayya
- 34. Zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun
- 35. Ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun
- 36. Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa'büduh haza sıratum müstekıym
- 37. Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym
- 38. Esmı'bihim ve ebsır yevme ye'tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın
- 39. Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü'minun
- 40. İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun
- 41. Vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane sıddıkan nebiyya
- 42. İz kale li ebıhi ya ebeti lime ta'büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey'a
- 43. Ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye'tike fettebı'nı ehdike sıratan seviyya
- 44. Ya ebeti la ta'büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya
- 45. Ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya
- 46. Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya
- 47. Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya
- 48. Ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dunillahi ve ed'u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya
- 49. Felemma'tezelehüm ve ma ya'büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya'kub ve küllen cealna nebiyya
- 50. Ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya
- 51. Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya
- 52. Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya
- 53. Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya
- 54. Vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va'di ve kane rasulen nebiyya
- 55. Ve kane ye'müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya
- 56. Vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya
- 57. Ve rafa'nahü mekanen aliyya
- 58. Ülaikellezıne en'amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya
- 59. Fe halefe mim ba'dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya
- 60. İlla men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey'a
- 61. Cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu bil ğayb innehu kane va'dühu me'tiyya
- 62. La yesmeune fıha bükratev ve aşiyya
- 63. Tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men kane tekıyya
- 64. Ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke nesiyya (58. Ayet secde ayetidir.)
- 65. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa'büdhü vastabir li ıbadetih hel ta'lemü lehu semiyya
- 66. Ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya
- 67. E ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey'a
- 68. Fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya
- 69. Sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm eşeddü aler rahmani ıtiyya
- 70. Sümme le nahnü a'lemü billezıne hüm evla biha sıliyya
- 71. Ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdıyya
- 72. Sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya
- 73. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya
- 74. Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri'ya
- 75. Kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya'lemune men hüve şerrum mekanev ve ad'afü cünda
- 76. Ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda
- 77. E fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda
- 78. Ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda
- 79. Kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda
- 80. Ve nerisühu ma yekulü ve ye'tına ferda
- 81. Vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm ızza
- 82. Kella seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune aleyhim dıdda
- 83. E lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirıne teüzzühüm ezza
- 84. Fe la ta'cel aleyhim innema neuddülehüm adda
- 85. Yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda
- 86. Ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda
- 87. La yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder rahmani ahda
- 88. Ve kalittehazer rahmanü veleda
- 89. Le kad ci'tüm şey'en idda
- 90. Tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda
- 91. En deav lirrahmani veleda
- 92. Ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda
- 93. İn küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda
- 94. Le kad ahsahüm ve addehüm adda
- 95. Ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda
- 96. İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec'alü lehümür rahmanu vüdda
- 97. Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda
- 98. Ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadinev temeu lehüm rikza
Meryem Suresi'nin Fazileti ve Önemi
Meryem Suresi, Kur'an-ı Kerim’in 19. suresi olup, Hz. Meryem ve Hz. İsa’nın mucizevi hikâyelerini, Allah’ın kudretini ve peygamberlerin kıssalarını anlatan önemli bir suredir. İslam dinindeki değeri, hem mesajlarının derinliğinden hem de ruhsal huzur ve manevi güç kaynağı olmasından kaynaklanır. İşte Meryem Suresi'nin fazileti ve önemi:
Meryem Suresi, Allah’ın rahmeti ve kudretini vurgulayan ayetleriyle okuyanlara huzur ve dinginlik verir. Zor zamanlarda bu sureyi okumak, kişinin maneviyatını güçlendirebilir.
Hz. Zekeriyya, Hz. Yahya, Hz. Meryem ve Hz. İsa’nın kıssaları, sabır, tevekkül ve Allah’a olan tam teslimiyetin en güzel örneklerini içerir. Bu kıssalar, inananlara güçlü bir ahlaki rehberlik sunar.
Sure, kıyamet günü, hesap verme ve ahiret hayatıyla ilgili çarpıcı mesajlar içerir. Bu, insanları dünyevi sorumluluklarına yönlendirir ve ebedi hayata hazırlanmalarını sağlar.
Hz. Meryem’in örnek şahsiyeti, annelik fedakârlığı ve iffeti, kadınlar için bir rol model sunar. Bu sure, kadının İslam’daki değerini yüce bir şekilde ifade eder. Peygamber Efendimiz (sav) bu sureyi okumanın, Allah’a yakınlaşmak ve O’nun rahmetini talep etmek için güzel bir yol olduğunu vurgulamıştır. Özellikle Allah’ın kudretini anlamak isteyenlere Meryem Suresi'nin sıkça okunması tavsiye edilmiştir.
Meryem Suresi doğum için okunur mu?
Meryem Suresi’ni okumak, İslam inancında şifa bulmak, kötülüklerden korunmak ve bereketli bir yaşam için sıkça tavsiye edilir. Özellikle, hamile kadınların sağlıklı bir doğum için bu sureyi okudukları bilinir.
Meryem Suresi 96. Ayet Türkçe Anlamı ve Diyanet Tefsiri
Meryem Suresi İle İlgili Hadisler
Meryem Suresi Kaç Ayetten Oluşur?
Meryem Suresi, Kur'an'ın 19. suresidir. Sure 98 ayetten oluşur.
Meryem Suresi Hangi Surelerden Sonra Gelir?
Meryem Suresi, Kehf Sûresi’nden sonra gelir.
Meryem Suresi Nedir? Ne Anlatır Konuları neler?
Meryem Suresi, genel olarak tevhid inancının doğruluğunu ve peygamberlik müessesesinin gerçekliğini ispatlamayı hedeflemektedir. Bu cümleden olarak sûrede yahudilerin Hz. Meryem ve oğlu Hz. Îsâ hakkındaki iftiralarının reddedilmesi, Zekeriyyâ aleyhisselâma ihtiyar olmasına rağmen oğlu Yahyâ’nın verilmesi, Hz. Meryem’in Allah’ın bir mûcizesi olarak Hz. Îsâ’yı babasız dünyaya getirmesi, Hz. İbrâhim, Hz. Mûsâ, Hz. Hârûn ve diğer bazı peygamberlerin hak dine davet yolunda harcadıkları çaba dile getirilmektedir.
Meryem Suresi’nde Peygamber Kıssaları: Hz. Zekeriyya, Yakup, İshak ve Hz. Yahya
Zekeriyyâ (a.s), Hz. Süleyman’ın neslindendi. Yahyâ (a.s) onun oğlu, İsa (a.s) da Hz. Yahyâ’nın teyzesinin torunu idi.
Meryem sûresinde Allah’ın Hz. Zekeriyyâ’ya olan rahmetinden bahsedilir. O, gizli bir sesle Rabbine yalvarmış, “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda, cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu rızâna ulaşmış bir kimse kıl!” “Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın” diye dua etmişti.
- Zekeriyya, "Rabbim!" "Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken, benim nasıl çocuğum olur? Meryem Suresi 7. ayet.
- Zekeriyya, "Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına)bir işaret ver", dedi. Allah da, "Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır" dedi. Meryem Suresi 9. ayet
- Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. (Konuşmak istedi, konuşamadı) ve onlara "Sabah akşam Allah'ı tespih edin" diye işaret etti. Meryem Suresi 11. ayet
- İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak ile Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Meryem Suresi 49. ayet
- İşte bunlar, Adem'in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân'ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Meryem Suresi 58. ayet