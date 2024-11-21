Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 36. suresi olup, Müslümanlar tarafından sıkça okunur ve önemli bir yer tutar. Yasin Suresi meali, bu surenin Türkçe anlamını sunar ve okuyuculara, surenin mesajlarını ve öğretilerini daha iyi anlamaları için yardımcı olur. Yasin Suresi okunuşu ise, Arapça olarak doğru telaffuzu sağlar ve bu sureyi okuyanların doğru bir şekilde anlamasına yardımcı olur. Yasin Suresi'nin okunması, özellikle hastalar için şifa, zor durumda olanlar için teselli ve manevi huzur arayanlar için bir kaynaktır. Kur'an'ın kalbi olan Yasin Suresi, hem ezberlemek hem de günlük ibadetlerde okumak için değerli bir suredir. İşte Yasin Suresi'nin Arapça yazılışı ile okunuşu ve Türkçe anlamı, meali ve dinleme seçeneği:
, Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak nitelendirilir ve 83 ayetten oluşur. Adını ilk ayetinden alır ve tevhid, nübüvvet ve ahiret konularını kapsamlı bir şekilde ele alır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği
, Yasin-i Şerif olarak da bilinir ve manevi faydaları bir o kadar da fazladır. Yasin Suresi Arapça yazılışı,
Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve faziletleri
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Yasin Suresi Arapça okunuşu
Yasin Suresi'nin birinci sayfası
Yasin Suresi'nin ikinci sayfası
Yasin Suresi'nin üçüncü sayfası
Yasin Suresi'nin dördüncü sayfası
Yasin Suresi'nin beşinci sayfası
Yasin Suresi'nin son sayfası
Yasin Suresi Türkçe okunuşu
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