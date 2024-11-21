Yasin Suresi

, Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak nitelendirilir ve 83 ayetten oluşur. Adını ilk ayetinden alır ve tevhid, nübüvvet ve ahiret konularını kapsamlı bir şekilde ele alır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği

Yasin Suresi

, Yasin-i Şerif olarak da bilinir ve manevi faydaları bir o kadar da fazladır. Yasin Suresi Arapça yazılışı,

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