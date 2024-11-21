Yasin Suresi oku, dinle ve ezberle

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Yasin Suresini nasıl ezberlenir?

Yasin suresinin ezberlenebilmesi için çok sayıda teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerden ilki üç kez tekrar etme tekniğidir. Yasin suresinin içinde yer alan ayetlerin en az üç kere okunması akılda kalmasına büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. İkinci ayet de üç kere okunduktan sonra ilk baştaki ayet ile birleştirilerek yeniden okunması Yasin suresinin ezberlenmesini bir hayli kolaylaştırmaktadır.

Her ayet 20'şer kez okunup sonrasında gözlerinizi kapatıp içinizden de 20'şer kez tekrarlamak gibi bir teknik kullanabilirsiniz.