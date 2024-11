48. Ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dunillahi ve ed'u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya

46. Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya

18. Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya

Sure, kıyamet günü, hesap verme ve ahiret hayatıyla ilgili çarpıcı mesajlar içerir. Bu, insanları dünyevi sorumluluklarına yönlendirir ve ebedi hayata hazırlanmalarını sağlar.

Hz. Meryem’in örnek şahsiyeti, annelik fedakârlığı ve iffeti, kadınlar için bir rol model sunar. Bu sure, kadının İslam’daki değerini yüce bir şekilde ifade eder. Peygamber Efendimiz (sav) bu sureyi okumanın, Allah’a yakınlaşmak ve O’nun rahmetini talep etmek için güzel bir yol olduğunu vurgulamıştır. Özellikle Allah’ın kudretini anlamak isteyenlere Meryem Suresi'nin sıkça okunması tavsiye edilmiştir.

Meryem Suresi, Kur'an'ın 19. suresidir. Sure 98 ayetten oluşur.

Zekeriyyâ (a.s), Hz. Süleyman’ın neslindendi. Yahyâ (a.s) onun oğlu, İsa (a.s) da Hz. Yahyâ’nın teyzesinin torunu idi.