Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Cevdet Yılmaz'dan 'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Cevdet Yılmaz'dan 'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:1712/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın özel oturumuyla 'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi' bugün gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın özel oturumuyla 'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi' bugün gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Albayrak Medya ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen 'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde düzenlenen özel oturumda konuşuyor.

Albayrak Medya’nın İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirdiğ
i Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi
, Türkiye’nin ticaret rotasını belirleyen karar vericilerle iş dünyasının önde gelen aktörlerini aynı platformda buluşturuyor.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz zirve kapsamında Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu ve TVNET Ekonomi Şefi ve Z Raporu Yayın Müdürü Semra Karabaş'ın sorularını yönelteceği özel oturumda konuşuyor.


Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde;

Ayrıntılar gelecek...




Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Albayrak
#Cevdet Yılmaz
#Türkiye Yüzyılı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura sonuçları açıklandı: TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonucu isim listesi sorgulama ekranı