İstanbul'da dev zirve: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın özel oturumuyla 'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi' bugün gerçekleştiriliyor

İstanbul Finans Merkezi’nde başladı

Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen 'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi', geniş katılımla gerçekleştiriliyor. Etkinlikte, güncel ticaret trendlerini, Türkiye'nin yatırım ekosistemini, küresel sermaye akımlarını, finans sektöründeki dönüşümü masaya yatırılırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise özel oturumda kamuoyunun merak ettiği soruları yanıtlayacak.









Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi' adı altında burada toplandık çok isabetli bir isim. Hedefimiz Türkiye'nin dünya ekonomisinin ilk 10'una girmek.





2003 yılından bu yana yani 20 yılda gerçekten yüzyılın işi yapıldı. Bunu her kategoride görmek mümkün. Türkiye'yi köprü konumundan merkez aline getirdik. Önümüzdeki vizyon, Türkiye'yi küresel bir güç aline getirmek. Önümüzdeki dönemde hedefimiz rekabetçiliği korumak.





Bu etkinliğin önümüzde kiyıllarda da olmasını temenni ediyorum. Kurumum adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.





Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü–Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut'un açıklamaları şu şekilde;

Uzun vadeli stratejilerle ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde işte bu gündemle varlığımızı sürdürüyoruz.





Bankacılıktan telekomünikasyona kadar her şeyi ele alarak Varlık Fonu'nun içinde yer etmeye çalışıyoruz.





Bankacılık sektörümüz çok güçlü durumda. Varlık Fonu olarak biz bankalarımızın arkasında güçlü bir şekilde duruyoruz. Bu konuda pek çok adımlar attık. Yakın zamanda yaptığımız Türk Telekom buna örnektir.





İstanbul Finans Merkezi yalnızca bölgede değil küresel açısından kritik bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Varlık Fonu olarak yatırımın itici gücü olaya devam edeceğiz. Burada atılacak her fikir Türkiye açısından büyük önem arz edeceğini umuyorum.





Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın açıklamaları şu şekilde;

Bankacılık sektörümüzün bugünün sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağım.





Ülkemizde sürdürülebilir büyüme en önemli gündem konusudur. 2025 yılı bankacılık açısından zor olmakla birlikte uygulanan programla ülkemize yatırım açısından büyük katkıları sağlamıştır. 2025 yılı bankacılık açısından yatırım odaklı bir yıl olmuştur. Bankalarımız ihtiyatlı bir şekilde yoluna devam etmektedir.





2026 yılının beş ana teması olacaktır;

Dengeli para politikası

TL mevduat payı

Risk yönetimi ve sermaye

Dijital bankacılık ve yapay zeka kullanımı

Sürdürülebilir finansman





Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın açıklamaları şu şekilde;

'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi' olarak sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.





2021 yılından bu yana gençlerimizin ve kadınlarımızın yanlarında yer alıyoruz. Desteklerimiz her daim devam edecek.





Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü açılış konuşmasını gerçekleştiriyor:

Albayrak Medya tam 30 yıl önce Yeni Şafak gazetesi ile medya sektörüne adım attı. Bir derdimiz bir davamız vardı. Tam 30 yıl boyunca yılmadan usanmadan bu ülkenin yarınlarına ışık tutmaya çalıştık. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar bu ülke çok ciddi badireler atlattı.





Türk medya grupları içinde 2 yıldır Gazze'deki olanları manşette tutmaya çalıştık. Albayrak Medya olarak ülkenin en saygın medya grubu olduk. 5 dilde yayın yapan kanallarla tüm dünyaya Türkiye'den haberler ulaştırdık. Bugün gerçekleşecek olan 'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvemizin sektörde, ülkemizde ve tüm dünyada yankı yapacağını düşünüyoruz.









Zirve; Türkiye’nin yatırım ekosistemi, yabancı sermaye ilgisi, kamu yatırımları, stratejik sektörlerde oluşan yeni fırsatlar, küresel sermaye akımları, dijital bankacılık ve fintek alanındaki dönüşüm ile enflasyon–para politikası görünümü gibi kritik başlıkları aynı platformda buluşturdu.









Zirvede ele alınacak ana başlıklar ise şu şekilde:

• Türkiye’de yatırım ekosistemi

• Yabancı yatırımcının Türkiye’ye bakışı

• Kamu yatırımları ve stratejik sektörlerde yeni fırsatlar

• Küresel sermaye akımları ve altyapı yatırımları

• Türkiye finans sektörünün gelişimi ve bölgesel rolü

• Dijital bankacılık ve finansal teknolojiler

• Enflasyon, para politikası ve büyüme görünümü

• Sürdürülebilir finansman modelleri





Türkiye’nin finans alanındaki yeni yüzyıl vizyonu, sektör temsilcileri ve kamu yöneticilerinin değerlendirmeleriyle detaylı biçimde ele alındı.





