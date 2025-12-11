2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) için başvuru işlemleri tamamlanan adayların, sınav günü girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren Sınav Giriş Belgeleri, 11 Aralık 2025 itibariyle erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle belgelerini alabilecekler. Sınav için önemli uyarılar arasında, adayların sınav yerini önceden görmeleri ve belirtilen kurallara uymaları gerektiği yer alıyor.





ÖSYM'den yapılan açıklama

2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-YDUS 2. Dönem) başvuran adayların, sınav binalarına atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 11 Aralık 2025, saat 14.00 itibariyle, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.





Dikkat! 21 Aralık 2025'te yapılacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.





Sınava giriş belgesinde yer alan temel kurallar

Belgede Fotoğraf Olmalıdır: Sınava giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı bulunmalıdır. Fotoğrafsız belgeler geçersizdir.

Belge Çıktısı: Belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı sınav günü yanınızda olmalıdır.

Ekstra Yazı, Resim vb. Olmamalıdır: Belge üzerinde sadece ÖSYM'nin belirlediği bilgiler yer alabilir.

Sınav Yeri Görülmeli: Adayların, sınav binalarını sınav gününden önce görmeleri önerilir.

Çanta ve Aksesuar Yasaktır: Sınava metal aksesuar içermeyen sade kıyafetle gelinmesi ve çanta gibi eşyaların binaya getirilmemesi önemlidir.

Sınav Öncesi Hazır Bulunma: Adayların, sınavdan en az 1 saat önce sınav binası önünde hazır olmaları gerekmektedir.





Geçerli Kimlik Belgesi

Adayların, Sınava Giriş Belgesi dışında, aşağıdaki geçerli kimlik belgelerinden birini yanlarında bulundurmaları zorunludur:

Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı

Süresi geçerli pasaport

KKTC Kimlik Kartı (fotoğraflı ve kimlik numaralı)

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanların Pembe/Mavi Kartları

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. belgeler geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.





Sınavda uygulanan önemli kurallar:

Yanlış Kimlik ve Eksik Belge Durumunda: Kimlik belgesi eksik veya yanlış olan adaylar sınavı geçersiz sayılacak veya sınava alınmayacaktır.





Sınav Yeri ve Saati: Sınav yeri ve saati ile ilgili tüm bilgilere Sınav Giriş Belgesi üzerinden ulaşılabilir.



