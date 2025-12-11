2025-YDUS 2. Dönem sınavı için giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, Sınav Giriş Belgelerini 11 Aralık 2025 saat 14.00'ten itibaren ÖSYM üzerinden alabilecek. Sınav günü, adayların belirtilen kurallara uyarak, gerekli belgelerle hazır bulunmaları gerektiği vurgulandı.
2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) için başvuru işlemleri tamamlanan adayların, sınav günü girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren Sınav Giriş Belgeleri, 11 Aralık 2025 itibariyle erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle belgelerini alabilecekler. Sınav için önemli uyarılar arasında, adayların sınav yerini önceden görmeleri ve belirtilen kurallara uymaları gerektiği yer alıyor.
ÖSYM'den yapılan açıklama
2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-YDUS 2. Dönem) başvuran adayların, sınav binalarına atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 11 Aralık 2025, saat 14.00 itibariyle, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
Sınava giriş belgesinde yer alan temel kurallar
Belgede Fotoğraf Olmalıdır: Sınava giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı bulunmalıdır. Fotoğrafsız belgeler geçersizdir.
Belge Çıktısı: Belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı sınav günü yanınızda olmalıdır.
Ekstra Yazı, Resim vb. Olmamalıdır: Belge üzerinde sadece ÖSYM'nin belirlediği bilgiler yer alabilir.
Sınav Yeri Görülmeli: Adayların, sınav binalarını sınav gününden önce görmeleri önerilir.
Çanta ve Aksesuar Yasaktır: Sınava metal aksesuar içermeyen sade kıyafetle gelinmesi ve çanta gibi eşyaların binaya getirilmemesi önemlidir.
Sınav Öncesi Hazır Bulunma: Adayların, sınavdan en az 1 saat önce sınav binası önünde hazır olmaları gerekmektedir.
Adayların, Sınava Giriş Belgesi dışında, aşağıdaki geçerli kimlik belgelerinden birini yanlarında bulundurmaları zorunludur:
Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı
Süresi geçerli pasaport
KKTC Kimlik Kartı (fotoğraflı ve kimlik numaralı)
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanların Pembe/Mavi Kartları
Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. belgeler geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Sınavda uygulanan önemli kurallar:
Yanlış Kimlik ve Eksik Belge Durumunda: Kimlik belgesi eksik veya yanlış olan adaylar sınavı geçersiz sayılacak veya sınava alınmayacaktır.
Sınav Yeri ve Saati: Sınav yeri ve saati ile ilgili tüm bilgilere Sınav Giriş Belgesi üzerinden ulaşılabilir.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınav kurallarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.