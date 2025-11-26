Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

Asgari ücret, genellikle Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Bu komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısıyla toplanır ve işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşur. Komisyon, ekonomik koşulları, enflasyon oranlarını ve yaşam maliyetini göz önünde bulundurarak bir sonraki yılın asgari ücretini belirler. Alınan karar oy çokluğuyla kesinleşir.





Brüt ve Net Asgari Ücret Farkı

Asgari ücret hesaplamasında brüt ve net olmak üzere iki farklı kavram bulunur.

Brüt Asgari Ücret: İşverenin çalışana ödediği, ancak henüz kesintilerin yapılmadığı toplam tutardır.

Net Asgari Ücret: Brüt ücretten sosyal güvenlik primi (%14) ve işsizlik sigortası primi (%1) gibi yasal kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen miktardır.







