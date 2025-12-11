



Orman ve Mesire alanlarına giriş ücretleri





İBB Meclisi’nde ayrıca orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerinin de arttırılması teklif edildi. Bu alanlarda araçla giriş yapmak için:





Otomobil ücreti: 170 TL’den 250 TL’ye





Minibüs ve kamyonet: 420 TL’den 550 TL’ye





Midibüs ücreti: 750 TL’den 1000 TL’ye





Otobüs ve kamyon ücreti: 1500 TL’den 2000 TL’ye





Motosiklet ücreti: 100 TL’den 140 TL’ye





Taksi durakları için de giriş çıkış ücreti 25 TL’den 30 TL’ye, günlük ücret ise 100 TL’den 140 TL’ye çıkarılacak.