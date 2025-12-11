İstanbul'da, İBB iştiraki İSPARK tarafından işletilen otoparklarda, yüzde 62,5 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni ücret tarifeleri, ilçelere göre değişiklik gösterecek. Kapalı ve açık otoparklar ile yol kenarı park ücretlerinde önemli artışlar yaşanacak.
İstanbul'da İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine büyük zam yapıldı. İBB Meclisi'nde kabul edilen yeni ücret tarifeleri, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanmaya başlayacak. Yeni tarifeye göre, İSPARK'ın otopark ücretleri İstanbul genelinde yüzde 62,5'e varan oranlarda artacak. Aşağıda, yapılan zamlara dair detayları ve ilçe ilçe değişen ücret tarifelerini bulabilirsiniz.
Yeni ücret tarifesi ve zam oranı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi İSPARK tarafından uygulanan yeni ücret tarifesi, şehirdeki birçok otopark için önemli değişiklikler getirecek. 2024 yılında birkaç kez zam yapılan otopark ücretlerine, 2026 yılında yapılacak yeni zamlar, İstanbul'da park yeri bulmak isteyenler için büyük bir yük oluşturacak.
Yeni zam oranları, farklı ilçelerde farklılıklar gösterecek. Kapalı katlı ve açık otoparklarda, park süresi uzadıkça ücret artışı daha belirgin olacak.
Tarihi yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgesindeki fiyat artışları
İstanbul’un merkezi bölgelerinde otopark ücretleri önemli ölçüde artacak. Özellikle Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgelerinde park ücreti şu şekilde değişecek:
1 saate kadar: 150 TL’den 200 TL’ye
1-2 saat arası: 180 TL’den 240 TL’ye
2-4 saat arası: 220 TL’den 300 TL’ye
4-8 saat arası: 275 TL’den 380 TL’ye
8-12 saat arası: 350 TL’den 450 TL’ye
12-24 saat arası: 500 TL’den 550 TL’ye
Bu bölgelerdeki yol kenarı park ücretlerinde ise artış şu şekilde olacak:
1 saate kadar: 150 TL’den 220 TL’ye
1-2 saat arası: 200 TL’den 300 TL’ye
Günlük ücret: 400 TL’den 650 TL’ye
Sonraki her saat: 50 TL’den 60 TL’ye
Diğer yoğun ilçelerdeki ücret artışları
Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar gibi merkezi ilçelerde ise otopark ücretleri şu şekilde düzenlendi:
1 saate kadar: 100 TL’den 140 TL’ye
1-2 saat arası: 130 TL’den 180 TL’ye
2-4 saat arası: 160 TL’den 230 TL’ye
4-8 saat arası: 200 TL’den 280 TL’ye
8-12 saat arası: 260 TL’den 370 TL’ye
12-24 saat arası: 400 TL’den 450 TL’ye
Yol kenarı park ücretleri:
1 saate kadar: 120 TL’den 170 TL’ye
1-2 saat arası: 150 TL’den 220 TL’ye
Günlük ücret: 300 TL’den 500 TL’ye
Sonraki her saat: 40 TL’den 50 TL’ye
Diğer ilçelerde otopark ücretlerindeki değişiklikler
Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa gibi ilçelerde ise otopark ücretleri şu şekilde arttı:
1 saate kadar: 80 TL’den 110 TL’ye
1-2 saat arası: 110 TL’den 140 TL’ye
2-4 saat arası: 130 TL’den 170 TL’ye
4-8 saat arası: 170 TL’den 220 TL’ye
8-12 saat arası: 210 TL’den 260 TL’ye
12-24 saat arası: 310 TL’den 370 TL’ye
Bu ilçelerde yol kenarı park ücretleri de şu şekilde değişti:
1 saate kadar: 90 TL’den 120 TL’ye
1-2 saat arası: 120 TL’den 160 TL’ye
Günlük ücret: 240 TL’den 320 TL’ye
Sonraki her saat: 35 TL’den 50 TL’ye
Adalar ve Diğer Uzak İlçelerdeki Artışlar
Adalar, Arnavutköy, Avcılar gibi uzak ilçelerde ise daha düşük ücret artışları söz konusu:
1 saate kadar: 60 TL’den 80 TL’ye
1-2 saat arası: 70 TL’den 90 TL’ye
2-4 saat arası: 90 TL’den 110 TL’ye
4-8 saat arası: 110 TL’den 140 TL’ye
8-12 saat arası: 160 TL’den 210 TL’ye
12-24 saat arası: 200 TL’den 260 TL’ye
Bu ilçelerdeki yol kenarı park ücretleri de şu şekilde arttı:
1 saate kadar: 60 TL’den 90 TL’ye
1-2 saat arası: 80 TL’den 110 TL’ye
Günlük ücret: 190 TL’den 240 TL’ye
Sonraki her saat: 30 TL’den 40 TL’ye
Orman ve Mesire alanlarına giriş ücretleri
İBB Meclisi’nde ayrıca orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerinin de arttırılması teklif edildi. Bu alanlarda araçla giriş yapmak için:
Otomobil ücreti: 170 TL’den 250 TL’ye
Minibüs ve kamyonet: 420 TL’den 550 TL’ye
Midibüs ücreti: 750 TL’den 1000 TL’ye
Otobüs ve kamyon ücreti: 1500 TL’den 2000 TL’ye
Motosiklet ücreti: 100 TL’den 140 TL’ye
Taksi durakları için de giriş çıkış ücreti 25 TL’den 30 TL’ye, günlük ücret ise 100 TL’den 140 TL’ye çıkarılacak.
İlçe ilçe otopark ücretleri
Tarihi Yarımada, Kadıköy Rıhtım: 200 TL (1 saate kadar) - 550 TL (12-24 saat)
Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Üsküdar: 140 TL (1 saate kadar) - 450 TL (12-24 saat)
Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla, Ümraniye: 110 TL (1 saate kadar) - 370 TL (12-24 saat)