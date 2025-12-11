Akaryakıt fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelere, döviz kurları ve brent petrol fiyatlarına bağlı olarak sık sık değişiklik görülüyor. Bu dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. 25 Kasım'da motorine 2 lira 44 kuruşluk indirim fiyatlara yansımıştı. 4 Aralık'ta ise otogaza 80 kuruş zam gelmişti. Peki bugün benzine zam var mı? Motorin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 11 Aralık İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt pompa fiyatları.

1 /7 Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken vatandaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 4 Aralık'ta otogaza 80 kuruş zam gelmişti. Peki 11 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Aralık 2025 Perşembe akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum.

2 /7 İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 54.44 TL İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 55.10 TL İstanbul LPG fiyatı Avrupa Yakası: 28.51 TL

3 /7 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin fiyatı: 54.29 TL Motorin litre fiyatı: 54.95 TL LPG litre fiyatı: 27.88 TL

4 /7 Ankara güncel akaryakıt fiyatları Ankara'da benzin litre fiyatı: 55.29 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 56.13 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 28.40 TL

5 /7 İzmir akaryakıt fiyatları İzmir’de benzin litre fiyatı: 55.64 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 56.47 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 28.33 TL

6 /7 Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor? Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.