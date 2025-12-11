MHP'nin Terörsüz Türkiye raporunda neler var? MHP'nin Meclis'e sunduğu raporun içeriği ve maddeleri neler?

Soru üzerine herkesin raporunun birbirine benzemeyeceğini vurgulayan Yıldız, komisyonda grubu olan partilerin raporu ortaklaştıracağını, grubu olmayan siyasi partilerin komisyon üyesi milletvekillerinin görüşlerinden faydalanılacağını dile getirdi.

Ortak bir raporun ortaya çıkacağını ifade eden Yıldız, "Bir kanuni düzenleme için örgütün tamamen bütün kuruluşlarıyla beraber PYD'de de dahil buna, dağıtılması ve bunun da devletin yetkili organlar tarafından ilan edilmesi. Bu MİT'tir, TSK'dır, emniyet birimleridir. Bu birimlerimiz açıkladıktan sonra kanunu yapmak kolay" diye konuştu.