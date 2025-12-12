ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI SON AÇIKLAMALAR: Yeni asgari ücret zammı bugün belli olur mu, ne zaman belli olacak?

Asgari ücrette 2026 pazarlıkları resmen başlıyor. Bugün ilk kez aynı masaya oturacak olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni ücret için süreci başlatacak. Gözler toplantıdan çıkacak ilk sinyallere çevrilirken, kamuoyunda 2026 zammına ilişkin farklı senaryolar da konuşulmaya devam ediyor. Peki, yeni yılda asgari ücrete ne kadar artış gelebilir?
Milyonların merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde ilk adım bugün atılıyor. 2026 yılı için belirlenmesi planlanan yeni ücrette taraflar masaya otururken, pazarlıkların seyrine dair beklentiler de giderek yükseliyor. İlk toplantıda rakam telaffuz edilip edilmeyeceği merak edilirken, ekonomistlerin 2026 yılı için öne çıkardığı zam ihtimalleri gündemin odağında.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 asgari ücret zammını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, takvime uygun olarak bugün toplanıyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) öğle saatlerinde ilk kez bir araya gelerek izlenecek yol haritasını belirleyecek. Bu ilk toplantıda, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, kendi beklentilerini ve mevcut ekonomik verileri paylaşacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 Asgari ücret net ve brüt olarak görüşmelerin sonucunda kamuoyuna duyurulacak. Zam sürecinin 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISINDA RAKAM KONUŞULACAK MI?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantıda rakam müzakere etmeden önce beklentilerini paylaşacak ve ekonomik verileri değerlendirecek. Rakamın bu toplantıda konuşulması beklenmiyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret, güncel durumda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Yıl sonu enflasyon beklentileri ve işçi ve işveren beklentileri değerlendirildiğinde 2026 asgari ücretin yüzde 25-30 aralığında artırılacağı durumlarda olası senaryolar şöyle:
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.