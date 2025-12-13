İSG SINAV SONUÇ EKRANI 2025: İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kariyer hedefleyen binlerce aday için sonuç bekleyişi başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025/İSG sınavının ardından, “İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu gündemin ilk sıralarında yer aldı.