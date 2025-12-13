İSG SINAV SONUÇ EKRANI 2025: İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025/İSG sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Geçtiğimiz hafta uygulanan İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın ardından gözler ÖSYM’ye çevrilirken, sınav sonuç takvimi resmen duyuruldu.
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kariyer hedefleyen binlerce aday için sonuç bekleyişi başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025/İSG sınavının ardından, “İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu gündemin ilk sıralarında yer aldı.
İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İSG sınav sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
