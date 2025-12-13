Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermeli

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermeli

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:3013/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ömer Çelik - Leyla Şahin Usta
Ömer Çelik - Leyla Şahin Usta

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li milletvekilinin AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya yönelik sözlerine tepki göstedi. Çelik "Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir. Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir." dedi.

AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik
, CHP'li milletvekilinin
Leyla Şahin Usta
'ya dönük ifadelerine sert tepki gösterdi.

"Yüce Meclise saygısızlıktır"


Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:


"Grup başkanvekilimiz Sn Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir. Dün CHP’li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir. Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir. Leyla hanımın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP’nin gereğini yapması gerekir."



Meclis'te tartışma


Dün TBMM Genel Kurulu'nda CHP İzmir Milletvekili
Tuncay Özkan
'ın 2026 bütçesi üzerine konuşması sırasında bağırmasına AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın tepki göstermesi üzerine CHP milletvekilleri ve AK Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşanmıştı.

Usta'yı hedef alan CHP'li Özkan
"Eğer o kadar servetle, o kadar şirketle, bu kadar rezaletin üstünde oturabiliyorsanız kalktığınızda bir şey kokacak demektir"
ifadelerini kullanmıştı.



#Ömer Çelik
#AK Parti
#CHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut tipi seçimi nasıl olacak, kaç m² olacağını vatandaş kendisi mi seçecek yoksa TOKİ mi belirleyecek?