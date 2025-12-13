AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermeli

Ömer Çelik - Leyla Şahin Usta
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li milletvekilinin AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya yönelik sözlerine tepki göstedi. Çelik "Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir. Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir." dedi.
AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik
, CHP'li milletvekilinin
Leyla Şahin Usta
'ya dönük ifadelerine sert tepki gösterdi.
"Yüce Meclise saygısızlıktır"
Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:
"Grup başkanvekilimiz Sn Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir. Dün CHP’li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir. Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir. Leyla hanımın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP’nin gereğini yapması gerekir."
Meclis'te tartışma
Dün TBMM Genel Kurulu'nda CHP İzmir Milletvekili
Tuncay Özkan
'ın 2026 bütçesi üzerine konuşması sırasında bağırmasına AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın tepki göstermesi üzerine CHP milletvekilleri ve AK Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşanmıştı.
Usta'yı hedef alan CHP'li Özkan
"Eğer o kadar servetle, o kadar şirketle, bu kadar rezaletin üstünde oturabiliyorsanız kalktığınızda bir şey kokacak demektir"
ifadelerini kullanmıştı.
