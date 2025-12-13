10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI: Öğretmen atama takvimi ile 10 bin öğretmen alımı ne zaman?

Tekin, şunları kaydetti:

"Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit. Dolayısıyla arkadaşlar hiç tedirgin olmasınlar, endişe etmesinler. Biz kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu branşları açıklayacağız. Ondan sonra da Akademi Giriş Sınavı'ndaki başarı kriterlerine göre öğretmen adayı arkadaşlarımızı Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime almış olacağız. Kontenjanlar da onunla beraber açıklanacak."

10 bin öğretmen atama kadro ve branş dağılımı belli olduğunda haberimize eklenecek.