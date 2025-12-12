Emekli maaş zammı için güncel ipucu geldi: %31.17 zam oranı! SSK Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam olacak?

MERKEZ BANKASI ANKETİ ZAM BEKLENTİSİNİ YUKARI ÇEKTİ

Aralık enflasyonu beklenirken Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi önemli bir ipucu sundu. Ankete göre 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 31,17 beklendi. Bu oran üzerinden hesaplanan yılın ikinci yarı TÜFE’si yüzde 12,42 olarak öngörülüyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 12,42 seviyesine çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31 olarak paylaşmıştı. Merkez Bankası’nın tahmin aralığının alt bandı da aynı seviyeyi işaret ediyor. Enflasyonun yılı yüzde 31’le kapatması halinde ikinci altı aylık enflasyon bu kez yüzde 12,28 olacak. Böylece emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yüzde 12,28 zam yansıyacak.