Emekli maaş zammı için güncel ipucu geldi: %31.17 zam oranı! SSK Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam olacak?

Ocak ayında yapılacak maaş artışına dair gözler Aralık enflasyonuna çevrilmişken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren kritik veri için geri sayım başladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 11,2 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık artış oranı netleşirken, zam hesabını tamamlayacak son veri olan Aralık ayı enflasyonu merakla bekleniyor.
Milyonlarca emeklinin maaşlarına yansıyacak Ocak zammında tablo netleşmeye başladı. TÜİK'in açıkladığı Temmuz-Kasım fiyat değişimlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,2 oldu. Zam oranının kesinleşmesi için gözler şimdi Aralık ayı enflasyonuna çevrildi.
OCAK ZAMMINDA KRİTİK EŞİK: SON VERİ BEKLENİYOR
Beş aylık enflasyon netleşti, zam hesabı iki rakama kilitlendi
Milyonların merakla beklediği Ocak zammında geri sayım hızlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artışı belirleyecek 2025’in ikinci yarı enflasyonuna ilişkin son tablo büyük oranda şekillendi. TÜİK’in yayımladığı verilere göre Temmuz-Kasım dönemi enflasyonu yüzde 11,2 oldu. Böylece emeklilerin şimdiden hak ettiği zam oranı yüzde 11,2 olarak oluştu. Gözler artık Aralık ayının açıklanacak son verisine çevrildi.
MERKEZ BANKASI ANKETİ ZAM BEKLENTİSİNİ YUKARI ÇEKTİ
Aralık enflasyonu beklenirken Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi önemli bir ipucu sundu. Ankete göre 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 31,17 beklendi. Bu oran üzerinden hesaplanan yılın ikinci yarı TÜFE’si yüzde 12,42 olarak öngörülüyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 12,42 seviyesine çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31 olarak paylaşmıştı. Merkez Bankası’nın tahmin aralığının alt bandı da aynı seviyeyi işaret ediyor. Enflasyonun yılı yüzde 31’le kapatması halinde ikinci altı aylık enflasyon bu kez yüzde 12,28 olacak. Böylece emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yüzde 12,28 zam yansıyacak.
6,5 PUANLIK FARK VE REFAH PAYI GÜNDEMİ
Kesin oran Ocak ayının ilk günlerinde açıklanacak ve aynı ay maaşlara yansıyacak. Artış oranının netleşmesinin ardından taban aylık güncellemesi ve refah payı konusu da masaya yatırılacak. Mevcut hesaplamalar, memur emeklileriyle SSK-Bağ-Kur emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık fark oluşacağını gösteriyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde refah payı beklentisi güçleniyor.
TABAN AYLIKTA ARTIŞ GÜÇLÜ İHTİMAL
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylığın da Ocak’ta artırılması bekleniyor. En güçlü seçenek, taban aylığa 6 aylık enflasyon oranının doğrudan yansıtılması.
Bu formül uygulanırsa:
Yüzde 12,42 artışla taban aylık 16.881 TL’den 18.978 TL’ye yükselecek.
Yüzde 12,28 artış hesaplamasında ise taban aylık 18.954 TL olacak.
EMEKLİ MAAŞLARINDA YENİ TABLO: KİM NE ALACAK?
Mevcut Maaş %12,42 Zamlı Yeni Tutar
16.881 TL 18.978 TL
17.000 TL 19.111 TL
17.500 TL 19.674 TL
18.000 TL 20.236 TL
19.000 TL 21.360 TL
20.000 TL 22.484 TL
21.000 TL 23.608 TL
22.000 TL 24.732 TL
23.000 TL 25.857 TL
24.000 TL 26.981 TL
25.000 TL 28.105 TL
26.000 TL 29.229 TL
27.000 TL 30.353 TL
28.000 TL 31.478 TL
29.000 TL 32.602 TL
30.000 TL 33.726 TL
31.000 TL 34.850 TL
32.000 TL 35.974 TL
33.000 TL 37.099 TL
34.000 TL 38.223 TL
35.000 TL 39.347 TL
36.000 TL 40.471 TL
37.000 TL 41.595 TL
38.000 TL 42.720 TL
39.000 TL 43.844 TL
40.000 TL 44.968 TL
41.000 TL 46.092 TL
42.000 TL 47.216 TL
43.000 TL 48.341 TL
44.000 TL 49.465 TL
45.000 TL 50.589 TL
46.000 TL 51.713 TL
47.000 TL 52.837 TL
48.000 TL 53.962 TL
49.000 TL 55.086 TL
50.000 TL 56.210 TL