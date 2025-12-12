Son yerel seçimde AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi, bu kez bir köpeğe tahsis edilen makam aracıyla gündeme geldi. Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, görevi süresince kullandığı makam aracındaki köpeği paylaşıp, "Gece gündüz Üsküdar’a hizmet için koşturup, saymakla bitiremeyeceğimiz eserlere imza attığımız araç, bugün bir köpeğin hizmetinde! Bu tavır tüm Üsküdarlılara çok seviyesiz bir mesaj hatta hakarettir!" ifadelerini kullandı.
2014-2024 yılları arasında Üsküdar Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hilmi Türkmen, paylaştığı iki fotoğrafla, görevi kendisinden devralan CHP yönetiminin 'Üsküdar halkına nasıl hakaret ettiğini' anlattı.
"Üsküdar Belediyesinin makam aracı bir köpeğin hizmetinde"
"Üsküdarlılara çok seviyesiz bir mesaj hatta hakarettir"
Köpek ve bakıcısının fotoğraflarını paylaşan Türkmen, şunları dile getirdi:
"Bu tavır özde bize karşı bir hakaret gibi gözükse de aslında tüm Üsküdarlılara çok seviyesiz bir mesaj hatta hakarettir! Takdir kamuoyunun elbet…
Bu fotoğrafı paylaşıyorum çünkü milletin sınırları ve sinirleri ile oynamak için her şeyi yapıyorlar.
Siz yapmaktan utanmıyorsanız, biz bu Aziz Milletin, CHP’nin gerçek yüzünü tanımasından, öğrenmesinden hiç utanmayacağız!"