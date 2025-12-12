2014-2024 yılları arasında Üsküdar Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hilmi Türkmen, paylaştığı iki fotoğrafla, görevi kendisinden devralan CHP yönetiminin 'Üsküdar halkına nasıl hakaret ettiğini' anlattı.

Türkmen, X hesabından görevi süresince kullandığı makam aracı ve tahsis edildiği köpeği paylaşıp, "Bunu paylaşmaktan hicap duyuyorum ama “bunların” gerçek yüzünü herkes görmeli!" ifadelerini kullandı.

"Üsküdar Belediyesinin makam aracı bir köpeğin hizmetinde"

"Üsküdar’ın CHP’li belediye başkanı, göreve gelir gelmez kendisine lüks bir Mercedes makam aracı almıştı ve onu kullanıyor." diyen Türkmen, "Bizim yıllarca kullandığımız makam aracımızı da köpeğine tahsis ettiğini duyuyorduk ama bu görüntü bugün bizzat Çengelköy’de önüme düştü. Gece gündüz Üsküdar’a hizmet için koşturup, saymakla bitiremeyeceğimiz eserlere imza attığımız araç, bugün bir köpeğin hizmetinde!" dedi.

"Üsküdarlılara çok seviyesiz bir mesaj hatta hakarettir"

Köpek ve bakıcısının fotoğraflarını paylaşan Türkmen, şunları dile getirdi:

"Bu tavır özde bize karşı bir hakaret gibi gözükse de aslında tüm Üsküdarlılara çok seviyesiz bir mesaj hatta hakarettir! Takdir kamuoyunun elbet…

Bu fotoğrafı paylaşıyorum çünkü milletin sınırları ve sinirleri ile oynamak için her şeyi yapıyorlar.

Siz yapmaktan utanmıyorsanız, biz bu Aziz Milletin, CHP’nin gerçek yüzünü tanımasından, öğrenmesinden hiç utanmayacağız!"







