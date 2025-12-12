Yeni Şafak
Üsküdar'da tartışılan fotoğraf: Sinem Dedetaş köpeğine belediyenin makam aracını mı tahsis etti?

22:0412/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Üsküdar Belediyesine ait makam aracı, bir köpeğe tahsis edildi.
Son yerel seçimde AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi, bu kez bir köpeğe tahsis edilen makam aracı iddiasıyla gündeme geldi. Eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, görevi süresince kullandığı makam aracının CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tarafından bir köpeği tahsis edildiğini belirtti. Trafikte içerisinde köpeğin yer aldığı aracı paylaşan Türkmen, "Gece gündüz Üsküdar’a hizmet için koşturup, saymakla bitiremeyeceğimiz eserlere imza attığımız araç, bugün bir köpeğin hizmetinde! Bu, Üsküdarlılara hakarettir!" ifadelerini kullandı.

2014-2024 yılları arasında Üsküdar Belediye Başkanlığı görevini yürüten AK Partili Hilmi Türkmen, paylaştığı iki fotoğrafla, belediye başkanlığı döneminde kullandığı makam aracının görevi kendisinden devralan CHP yönetimi tarafından bir köpeğe tahsis edildiğini açıkladı.

Türkmen, X hesabından yaptığı paylaşımda,
"Bunu paylaşmaktan hicap duyuyorum ama “bunların” gerçek yüzünü herkes görmeli!"
ifadelerini kullandı.

"Üsküdar Belediyesinin makam aracı bir köpeğin hizmetinde"

"Üsküdar’ın CHP’li belediye başkanı, göreve gelir gelmez kendisine lüks bir Mercedes makam aracı almıştı ve onu kullanıyor."
diyen Türkmen,
"Bizim yıllarca kullandığımız makam aracımızı da köpeğine tahsis ettiğini duyuyorduk ama bu görüntü bugün bizzat Çengelköy’de önüme düştü. Gece gündüz Üsküdar’a hizmet için koşturup, saymakla bitiremeyeceğimiz eserlere imza attığımız araç, bugün bir köpeğin hizmetinde!"
dedi.

"Üsküdarlılara çok seviyesiz bir mesaj hatta hakarettir"

Köpek ve bakıcısının fotoğraflarını paylaşan Türkmen, şunları dile getirdi:

"Bu tavır özde bize karşı bir hakaret gibi gözükse de aslında tüm Üsküdarlılara çok seviyesiz bir mesaj hatta hakarettir! Takdir kamuoyunun elbet…

Bu fotoğrafı paylaşıyorum çünkü milletin sınırları ve sinirleri ile oynamak için her şeyi yapıyorlar.

Siz yapmaktan utanmıyorsanız, biz bu Aziz Milletin, CHP’nin gerçek yüzünü tanımasından, öğrenmesinden hiç utanmayacağız!"

Hilmi Türkmen'in görev sırasında kullandığı aynı plakalı makam aracı.


#Üsküdar Belediyesi
#CHP
#Hilmi Türkmen
#Köpek
