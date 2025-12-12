Üsküdar'da tartışılan fotoğraf: Sinem Dedetaş köpeğine belediyenin makam aracını mı tahsis etti?

Son yerel seçimde AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi, bu kez bir köpeğe tahsis edilen makam aracı iddiasıyla gündeme geldi. Eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, görevi süresince kullandığı makam aracının CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tarafından bir köpeği tahsis edildiğini belirtti. Trafikte içerisinde köpeğin yer aldığı aracı paylaşan Türkmen, "Gece gündüz Üsküdar’a hizmet için koşturup, saymakla bitiremeyeceğimiz eserlere imza attığımız araç, bugün bir köpeğin hizmetinde! Bu, Üsküdarlılara hakarettir!" ifadelerini kullandı.
2014-2024 yılları arasında Üsküdar Belediye Başkanlığı görevini yürüten AK Partili Hilmi Türkmen, paylaştığı iki fotoğrafla, belediye başkanlığı döneminde kullandığı makam aracının görevi kendisinden devralan CHP yönetimi tarafından bir köpeğe tahsis edildiğini açıkladı.
"Üsküdar Belediyesinin makam aracı bir köpeğin hizmetinde"
"Üsküdarlılara çok seviyesiz bir mesaj hatta hakarettir"
Köpek ve bakıcısının fotoğraflarını paylaşan Türkmen, şunları dile getirdi:
"Bu tavır özde bize karşı bir hakaret gibi gözükse de aslında tüm Üsküdarlılara çok seviyesiz bir mesaj hatta hakarettir! Takdir kamuoyunun elbet…
Bu fotoğrafı paylaşıyorum çünkü milletin sınırları ve sinirleri ile oynamak için her şeyi yapıyorlar.
Siz yapmaktan utanmıyorsanız, biz bu Aziz Milletin, CHP’nin gerçek yüzünü tanımasından, öğrenmesinden hiç utanmayacağız!"