Üsküdar Belediyesinin bir yıllık Z raporu: Çalışanların maaşları ödenemez hale geldi

Geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimlerde İstanbul'da Üsküdar ilçesinin belediye başkanlığı CHP'ye geçti. Eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen döneminde örnek gösterilen Üsküdar Belediyesi, Sinem Dedetaş yönetiminde çöküş dönemini yaşıyor.

CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesinde, basına da sık sık yansıyan sosyal hizmetlerde yaşanan ciddi kısıtlamalar, birçok projenin durdurulması, kentsel dönüşümün minimuma inmesi gibi pek çok sorun patlak vermişti.

Belediye, son olarak çalışanlarının maaşını ödeyemez duruma geldi.

Üsküdar Belediyesi çalışanların maaşlarını ödenemez hale geldi

Üst üste arsa satışlarıyla gündeme gelen Üsküdar Belediyesinde, maaş ödemelerinin zamanında yapılamayacağı personele kısa mesajla bildirildi.

Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. tarafından gönderilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Değerli çalışanlarımız, dokuz günlük Ramazan Bayramı idari tatilinden kaynaklı bordro işlemlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle, Mart 2025 dönemi maaş ödemeleri 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Ancak belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gecikmenin asıl sebebinin idari tatilden ziyade nakit akışı sorunu olduğu öğrenildi.

Türkmen: CHP’li Üsküdar Belediyesi maaş ödeyemiyor

AK Parti MKYK Üyesi ve Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumu şu sözlerle eleştirdi:

“Ve beklenen oldu; CHP’li Üsküdar Belediyesi birinci yılın sonunda personel maaşı ödeyemiyor!”

Türkmen’in paylaşımı, Üsküdar Belediyesi’nin yönetim performansına yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

Eyüpsultan Belediyesi’nde de Gecikme Yaşanmıştı

Maaş ödeme krizi yalnızca Üsküdar Belediyesi ile sınırlı değil. Mart ayında, Eyüpsultan Belediyesi’nde de memur maaşları yaklaşık 10 gün gecikmeli olarak yatırılmıştı. Belediyede her ayın 15’inde yapılması gereken ödemeler, belediye tarihinde ilk kez geç yapılmıştı.

Belediye Meclisi bile toplanamıyor

CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'nin bugünkü Meclis oturumunda, belediye komisyonlarının seçimi yapılacaktı. Çoğunlukta olan ve istediği adayı çıkardığı takdirde seçecek CHP grubu, toplantıya katılmadı.

İddialara göre, Üsküdar İlçe Örgütü ile belediye başkanlığı arasında 'komisyon paylaşımları' konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Göreve geldiği günden bu yana, belediyenin gayrimenkullerini elinden çıkaran CHP yönetiminin, devlet denetçilerinin incelemelerinden tedirgin olduğu ifade ediliyor.

Türkmen, geçtiğimiz günlerde de bir yıllık CHP dönemi karnesini çıkarmış; Üsküdar'da duran projeleri ve sona erdirilen sosyal hizmetleri madde madde sıralamıştı:

Kentsel dönüşüm: Üsküdar’da tamamen durdu, yeni proje başlatılmadı. Parklar ve yeşil alan: Yeni park yapılmadı, mevcutlar bakımsız ve kötü durumda. Çocuk ve gençlik projeleri: Çocuk Köyü kapandı, Bilim Üsküdar işlevsiz, burslar ve öğrenci destekleri kesildi. Sosyal yardımlar: Sıcak yemek, doğal gaz, akbil, destek kart, ev tadilatı hizmetleri sonlandırıldı. Kültürel faaliyetler: Kitap fuarı ve etkinlikler iptal edildi, Bağlarbaşı Kültür Merkezi kapalı. Temizlik ve geri dönüşüm: Çöp toplanmıyor, sıfır atık projeleri sona erdi. Mülk satışları: Taşınmazlar topluca satışa çıkarıldı, buna rağmen borç ciddi oranda arttı. Gençler ve yaşlılar: Suffahane ve İkinci Bahar Kahvesi kapatıldı, destekler kesildi. Sonuç: Hiçbir yeni proje yapılmadı; 1 yıl "çöp" olarak değerlendirildi.











