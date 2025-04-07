CHP'de Üsküdar krizi: Belediye Meclis'i toplanamadı

CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'nin bugünkü Meclis oturumunda, belediye komisyonlarının seçimi yapılacaktı. Çoğunlukta olan ve istediği adayı çıkardığı takdirde seçecek CHP grubu, toplantıya katılmadı. İddialara göre, Üsküdar İlçe Örgütü ile belediye başkanlığı arasında 'komisyon paylaşımları' konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Göreve geldiği günden bu yana, belediyenin gayrimenkullerini elinden çıkaran CHP yönetiminin, devlet denetçilerinin incelemelerinden tedirgin olduğu ifade ediliyor.
Her yıl düzenli olarak yenilenen belediye komisyonlarının seçimi için bugün toplanması beklenen Üsküdar Belediye Meclisi’nde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu çoğunlukta olmasına rağmen toplantıya katılmadı.
Krizin adı: İç tartışma
CHP'nin, aday gösterilen isimlerin komisyonlara rahatlıkla seçilebilecek olmasına rağmen toplantıya grup halinde katılmaması dikkat çekti.
Açılış yapmayan belediye gayrimenkulleri bir bir satıyor
Üsküdar’da son bir yılda, belediye tarafından yürütülen dikkat çekici bir gayrimenkul satışı olduğu belirtiliyor.
İlçede henüz herhangi bir açılış ya da temel atma töreni gerçekleştirilmemesi, hizmet alanında da beklenen ilerlemenin kaydedilmediğini ortaya koyuyor.
Yeni yönetimin, hizmet üretmek yerine enerjisini içerdeki komisyonların nasıl şekilleneceğine dair tartışmalara harcadığı eleştirileri gündemde.
Devlet denetçilerinin incelemeleri tedirginliğe yol açtı
Denetim komisyonlarının yeniden yapılandırılması gerektiği yönündeki görüşler ise her geçen gün daha da güç kazanıyor.