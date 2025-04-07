CHP'de Üsküdar krizi: Belediye Meclis'i toplanamadı

Her yıl düzenli olarak yenilenen belediye komisyonlarının seçimi için bugün toplanması beklenen Üsküdar Belediye Meclisi’nde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu çoğunlukta olmasına rağmen toplantıya katılmadı.

AK Parti Grubu, Üsküdar Meclis oturumunda hazır bekledi. CHP sıraları boş kaldı.

Krizin adı: İç tartışma

CHP'nin, aday gösterilen isimlerin komisyonlara rahatlıkla seçilebilecek olmasına rağmen toplantıya grup halinde katılmaması dikkat çekti.

İddialara göre, Üsküdar İlçe Örgütü ile belediye başkanlığı arasında komisyon paylaşımları konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Bu iç tartışmaların, meclisteki süreci doğrudan etkilediği belirtiliyor.

Açılış yapmayan belediye gayrimenkulleri bir bir satıyor

Üsküdar’da son bir yılda, belediye tarafından yürütülen dikkat çekici bir gayrimenkul satışı olduğu belirtiliyor.

İlçede henüz herhangi bir açılış ya da temel atma töreni gerçekleştirilmemesi, hizmet alanında da beklenen ilerlemenin kaydedilmediğini ortaya koyuyor.

Yeni yönetimin, hizmet üretmek yerine enerjisini içerdeki komisyonların nasıl şekilleneceğine dair tartışmalara harcadığı eleştirileri gündemde.

Devlet denetçilerinin incelemeleri tedirginliğe yol açtı

Öte yandan, belediye içerisinde süregelen ve devlet denetçileri tarafından yürütülen incelemelerin devam ettiği bildiriliyor. Bu durumun da CHP grubunda tedirginliğe yol açtığı, özellikle denetim komisyonlarına girme konusunda isteksizlik yarattığı öne sürülüyor.

Denetim komisyonlarında yer alan üyelerin mevcut hukuksuzluklara ortak olma riski nedeniyle, kimse bu sorumluluğu üstlenmek istemiyor.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda CHP grubu, bugünkü meclis toplantısına katılmamayı tercih etti.

Denetim komisyonlarının yeniden yapılandırılması gerektiği yönündeki görüşler ise her geçen gün daha da güç kazanıyor.











