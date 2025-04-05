CHP'nin bir yıllık Üsküdar karnesinde çöküş döneminin resmi

Üsküdar Belediye Başkanlığı’nda CHP yönetiminin göreve gelmesinin üzerinden bir yıl geçti. Bu süre zarfında pek çok projede duraklama yaşanırken, kentsel dönüşüm durdu, sosyal hizmetlerde ciddi kısıtlamalar yapıldı. CHP eliyle bir yılda çöküş dönemini yaşayan Türkiye'nin en az borçlu ikinci belediyesinde yeni tek bir proje bile hayata geçirilmedi.
Geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimlerde İstanbul'da Üsküdar ilçesinin belediye başkanlığı CHP'ye geçti.
Eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen döneminde örnek gösterilen Üsküdar Belediyesi, Sinem Dedetaş yönetiminde çöküş dönemini yaşadı.
Üsküdar'da bir yıllık CHP döneminin karnesini çıkaran Türkmen, duran projeleri ve sona erdirilen sosyal hizmetleri madde madde sıraladı.
Yeni hiçbir proje yapılmadı
Deprem gerçeği nedeniyle özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüme ağırlık verilirken, Türkmen, Üsküdar'da son bir yılda bu dönüşümün tamamen durduğunu, bir tane bile projeye başlanmadığını belirtti.
Üsküdar Çocuk Köyü'nün her gün binlerce ziyaretçisi olduğunu ancak bir yılda harabeye dönerek kapandığını ifade eden Türkmen, Mısırlı Millet Bahçesi'nin de mezbeleye dönere aynı kaderi paylaştığını söyledi.
Gençlerin harçlıklarını çıkardığı proje kapatıldı
10 yıllık AK Parti döneminde Üsküdar'da 84 yeni park yapıldığını, 136 parkın yenilendiğini hatırlatan Türkmen, "1 yeni park, 1 m2 yeşil alan yapılmadı, mevcut parkların hali perişan! Kuzguncuk Bostanı haline terkedildi, mezbele oldu, gidip görün, ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız." ifadelerini kullandı.
Türkmen ayrıca Üsküdar'da 10 yılda 10 okul yaptıklarını, yüzlerce tarihi eserin restore edilerek halkın kullanımına açıldığını ancak CHP'li son bir yılda tek bir restorasyon projesi yapılmadığının da altını çizdi.
CHP döneminde ayrıca Eskişehir Sarıcakaya'dan gençlerin okul harçlıklarını çıkarmak adına ilçelerindeki seralarda ürettikleri ürünlerini sattıkları Kuzguncuk Köy Pazarı da 'destek olmayacağız' denilerek kapatıldı.
Öğrencilere verilen desteğin kesilmesinden, Bilim Üsküdar'ın içinin boşaltılmasına kadar ilçedeki fetret dönemini gözler önüne seren Hilmi Türkmen, CHP'li Belediyenin taşınmazları satışa çıkarttığını ancak buna rağmen borcun katlanarak arttığını ifade etti.
Mahalle mahalle kurulan iftar sofraları
Kurulmadı.
Şehir dışı cenaze otobüsü
Kaldırıldı, artık yok.
Temizlik
İstanbul’un en temiz ilçesi, artık toplanmayan çöplerle anılıyor. Bana CHP’li vatandaşların en çok hak verdiği, sokakta yolumuzu çevirip dert yandıkları konu bu.
Bilim Üsküdar
Sadece “kapandı tabelası” asılmadı, onun harici kapalı, işlevsiz, içi boşaltıldı.
Suffahane
Yetimhane yaşı dolmuş kızlarımızın kaldığı yurt kapatıldı. Kızlar gönderildi, yenileri alınmadı. Her şey bir yana, kötülüğün vücut bulmuş hali bu oldu.
Öğrencilere doğal gaz desteği
Türlü bahanelerle sonlandırıldı.
Öğrencilere akbil desteği
Ailesinin asgari ücret geliri olan gençlerin desteği bile, geliriniz var diyerek kesildi.
Destek kart
Dar gelirli vatandaşlarımız için başlattığımız bir uygulamaydı. Geçmiş olsun!
7-24 açık kütüphaneler
Türkiye’ye model olan kütüphanelerimize 1 yenisi elbette eklenmedi ve artık 7-24 açık da değiller!
Eve sıcak yemek
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz eve sıcak yemek hizmeti veren aşevi, Kent Lokantası’nın yemeklerini yapıyor artık. Bu konuyu geçmişte işlemiştik, durumu biliyorsunuz!
Salı-Cuma Geri Dönüşüm Günü
Artık değil, yerine bir alternatif de konmadı. Geliri sosyal yardıma aktarılan sıfır atık seferberliğimiz sona erdi.
Havuzlar
17 yarı olimpik havuz yapmıştık. Otoparkları paralı yapıldı, korkunç zam geldi ve evet havuzlar karma hale geldi. Üsküdar’da yeni havuz, spor tesisi yapılmasını geçtik, olanlar da herkesin değil, tek bir yaşam tarzının oldu!
Öğrenci bursları: Kesildi!
Evim Üsküdar Projesi
Dar gelirli ailelerin acil ev tadilatlarını ücretsiz yapıyor, yaşam şartlarını düzeltiyorduk. Proje sonlandırıldı.
İkinci Bahar Kahvesi
Emekli büyüklerimizin ücretsiz hizmet aldığı kahve sıklıkla tadilat gerekçesi ile kapandı. Uzun süredir kendisinden haber alınamıyor!
Üsküdar Kitap Fuarı
Pandemi yılı hariç, 9 sene eksiksiz yaptığımız, İstanbul’un en büyük ikinci kitap fuarı artık yok!
Kültür faaliyetleri
Bir kültür sanat vahası haline gelen Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nin tadilatını yeni yapmış, yenilemiştik. 1 yıldır tadilat gerekçesi ile kapalı. 1 yıldır hiçbir etkinlik yok!
Bunlar gözle görülüp yapılmayan işler. Bunlar harici yeni bir yatırım, proje var mı? Cevap belediye ve başkan hanımın sosyal medya hesaplarında. Girin bakın;
açılışsız ve yeni proje anonsu yapılmadan geçen koca 1 yıl göreceksiniz.
Peki bütçe ne durumda?
Bunca yatırıma rağmen İstanbul’un en az borçlu 2. belediyesini teslim etmiştik. 1 yılda borcun 4 katından fazla taşınmazı satışa çıkardılar ama buna rağmen belediye borcu katlanarak arttı.
Tıkır tıkır işleyen, örnek bir yapı http://sahibinden.com gibi sitelere verdiği toplu satış ilanları ile anılır oldu, koca 1 yıl çöp oldu!"