CHP'nin bir yıllık Üsküdar karnesinde çöküş döneminin resmi

Geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimlerde İstanbul'da Üsküdar ilçesinin belediye başkanlığı CHP'ye geçti.

Eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen döneminde örnek gösterilen Üsküdar Belediyesi, Sinem Dedetaş yönetiminde çöküş dönemini yaşadı.

Üsküdar'da bir yıllık CHP döneminin karnesini çıkaran Türkmen, duran projeleri ve sona erdirilen sosyal hizmetleri madde madde sıraladı.

Yeni hiçbir proje yapılmadı

Deprem gerçeği nedeniyle özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüme ağırlık verilirken, Türkmen, Üsküdar'da son bir yılda bu dönüşümün tamamen durduğunu, bir tane bile projeye başlanmadığını belirtti.

Üsküdar Çocuk Köyü'nün her gün binlerce ziyaretçisi olduğunu ancak bir yılda harabeye dönerek kapandığını ifade eden Türkmen, Mısırlı Millet Bahçesi'nin de mezbeleye dönere aynı kaderi paylaştığını söyledi.

Gençlerin harçlıklarını çıkardığı proje kapatıldı

10 yıllık AK Parti döneminde Üsküdar'da 84 yeni park yapıldığını, 136 parkın yenilendiğini hatırlatan Türkmen, "1 yeni park, 1 m2 yeşil alan yapılmadı, mevcut parkların hali perişan! Kuzguncuk Bostanı haline terkedildi, mezbele oldu, gidip görün, ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Türkmen ayrıca Üsküdar'da 10 yılda 10 okul yaptıklarını, yüzlerce tarihi eserin restore edilerek halkın kullanımına açıldığını ancak CHP'li son bir yılda tek bir restorasyon projesi yapılmadığının da altını çizdi.

CHP döneminde ayrıca Eskişehir Sarıcakaya'dan gençlerin okul harçlıklarını çıkarmak adına ilçelerindeki seralarda ürettikleri ürünlerini sattıkları Kuzguncuk Köy Pazarı da 'destek olmayacağız' denilerek kapatıldı.

Öğrencilere verilen desteğin kesilmesinden, Bilim Üsküdar'ın içinin boşaltılmasına kadar ilçedeki fetret dönemini gözler önüne seren Hilmi Türkmen, CHP'li Belediyenin taşınmazları satışa çıkarttığını ancak buna rağmen borcun katlanarak arttığını ifade etti.

Koca bir yılın çöp olduğunu ifade eden Türkmen yaptığı paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

Mahalle mahalle kurulan iftar sofraları

Kurulmadı.

Şehir dışı cenaze otobüsü

Kaldırıldı, artık yok.

Temizlik

İstanbul’un en temiz ilçesi, artık toplanmayan çöplerle anılıyor. Bana CHP’li vatandaşların en çok hak verdiği, sokakta yolumuzu çevirip dert yandıkları konu bu.

Bilim Üsküdar

Sadece “kapandı tabelası” asılmadı, onun harici kapalı, işlevsiz, içi boşaltıldı.

Suffahane

Yetimhane yaşı dolmuş kızlarımızın kaldığı yurt kapatıldı. Kızlar gönderildi, yenileri alınmadı. Her şey bir yana, kötülüğün vücut bulmuş hali bu oldu.

Öğrencilere doğal gaz desteği

Türlü bahanelerle sonlandırıldı.

Öğrencilere akbil desteği

Ailesinin asgari ücret geliri olan gençlerin desteği bile, geliriniz var diyerek kesildi.

Destek kart

Dar gelirli vatandaşlarımız için başlattığımız bir uygulamaydı. Geçmiş olsun!

7-24 açık kütüphaneler

Türkiye’ye model olan kütüphanelerimize 1 yenisi elbette eklenmedi ve artık 7-24 açık da değiller!

Eve sıcak yemek

İhtiyaç sahiplerine ücretsiz eve sıcak yemek hizmeti veren aşevi, Kent Lokantası’nın yemeklerini yapıyor artık. Bu konuyu geçmişte işlemiştik, durumu biliyorsunuz!

Salı-Cuma Geri Dönüşüm Günü

Artık değil, yerine bir alternatif de konmadı. Geliri sosyal yardıma aktarılan sıfır atık seferberliğimiz sona erdi.

Havuzlar

17 yarı olimpik havuz yapmıştık. Otoparkları paralı yapıldı, korkunç zam geldi ve evet havuzlar karma hale geldi. Üsküdar’da yeni havuz, spor tesisi yapılmasını geçtik, olanlar da herkesin değil, tek bir yaşam tarzının oldu!

Öğrenci bursları: Kesildi!

Evim Üsküdar Projesi

Dar gelirli ailelerin acil ev tadilatlarını ücretsiz yapıyor, yaşam şartlarını düzeltiyorduk. Proje sonlandırıldı.

İkinci Bahar Kahvesi

Emekli büyüklerimizin ücretsiz hizmet aldığı kahve sıklıkla tadilat gerekçesi ile kapandı. Uzun süredir kendisinden haber alınamıyor!

Üsküdar Kitap Fuarı

Pandemi yılı hariç, 9 sene eksiksiz yaptığımız, İstanbul’un en büyük ikinci kitap fuarı artık yok!

Kültür faaliyetleri

Bir kültür sanat vahası haline gelen Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nin tadilatını yeni yapmış, yenilemiştik. 1 yıldır tadilat gerekçesi ile kapalı. 1 yıldır hiçbir etkinlik yok!

Bunlar gözle görülüp yapılmayan işler. Bunlar harici yeni bir yatırım, proje var mı? Cevap belediye ve başkan hanımın sosyal medya hesaplarında. Girin bakın;

açılışsız ve yeni proje anonsu yapılmadan geçen koca 1 yıl göreceksiniz.

Peki bütçe ne durumda?

Bunca yatırıma rağmen İstanbul’un en az borçlu 2. belediyesini teslim etmiştik. 1 yılda borcun 4 katından fazla taşınmazı satışa çıkardılar ama buna rağmen belediye borcu katlanarak arttı.

Tıkır tıkır işleyen, örnek bir yapı http://sahibinden.com gibi sitelere verdiği toplu satış ilanları ile anılır oldu, koca 1 yıl çöp oldu!"





Üsküdar’da yeni yönetimin 1 yılı doldu. Şimdi siyaseti bir kenara bırakıp, bu 1 yıl nasıl geçmiş, hep birlikte bakalım.



Madde madde, kısa, net ve somut verilerle yazacağım. Bir itirazları varsa da hodri meydan, görelim!



KENTSEL DÖNÜŞÜM: Büyük bir hızla devam eden dönüşüm… pic.twitter.com/mjmCL4e5i4 — Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) April 5, 2025







