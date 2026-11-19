İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangında yükselen alevler nedeniyle alevlere teslim olan bina çöktü.
Binada bulunan yatalak yaşlı adam, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yangın 14.20 sıralarında çıktı
Edinilen bilgiye göre, Camiikebir Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki 2 katlı ahşap binada saat 14.20 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören mahalleli, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın esnasında bina içinde bulunan yatalak yaşlı adamın polis ve itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldığı öğrenildi. Yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Alevlere teslim olan ahşap bina, itfaiyenin müdahalesi sırasında çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.