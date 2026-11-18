İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kedi tartışması yüzünden aralarında husumet oluşan iki komşu arasındaki kavgada silahla vurulan kedi sahibi hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi üzerindeki bir dönerci dükkanının önünde meydana geldi.
Kediler komşunun evine girince tartışma çıktı
Edinilen bilgiye göre, komşusu olduğu öğrenilen Emre Y.'nin (29) evine, iş yerinde oturan Ahmet Öksüz'e (39) ait kedilerin girmesi nedeniyle tartışma çıktı.
İkili arasındaki tartışma kavgaya evrildi.
Kedi yüzünden aralarında oluşan husumet nedeniyle ikili bugün yeniden tartıştı.
Öksüz'e sırt bölgesinden iki kurşun isabet etti
Emre Y., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan tabancayla Ahmet Öksüz'e ateş açtı.
Öksüz'e sırt bölgesinden iki kurşun isabet etti, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öksüz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede 5 adet boş kovan tespit etti.
Polis ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kısa sürede yakalanan kaçan şüpheli Emre Y., olayda kullandığı suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.
Ahmet Öksüz, tüm müdahalelere rağmen hastanede tedavi altındayken hayatını kaybetti.
Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan geniş çaplı tahkikat sürüyor.
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