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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, kentte 13-18 Ekim tarihlerinde yaşanan yoğun yağıştan etkilenen vatandaşların ekim ayı su faturalarının 4 ay ertelenmesi veya 6 eşit taksitle ödenmesi kararlaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında yapıldı.

Ödeme kolaylığı teklifi görüşüldü

Toplantıda gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulunda, 13-18 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul'da yaşanan yoğun yağıştan etkilenen abonelerin ödenmemiş su faturalarına ödeme kolaylığı sağlanmasına ilişkin teklif görüşüldü.

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Teklifte, bu tarihlerde İstanbul'da sel ve su baskınlarından etkilendiği kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilen abonelerin, ekim ayı fatura dönemine ait henüz ödenmemiş su ve atık su faturalarına ilişkin borçlarında anapara tutarları korunarak ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla iki alternatiften birinin uygulanması önerildi.

Bu kapsamda birinci alternatif olarak ödenmemiş faturaların son ödeme tarihlerinin 4 ay süreyle ertelenmesi ve bu süre boyunca gecikme zammı uygulanmaması, ikinci alternatif olarak ise faturaların vade farkı alınmaksızın 6 eşit taksitte tahsil edilmesi teklif edildi.

Teklif oy birliğiyle kabul edildi

Yapılan oylamada teklif oy birliğiyle kabul edildi.

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