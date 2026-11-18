"Kızartmasından tatlısına bir çok çeşidi yapılıyor"





Enginarın mutfakta çok farklı şekillerde değerlendirilebildiğini anlatan Aydın, kendi yörelerinde bilinen ancak başka bölgelerde pek rastlanmayan enginar filizi yemeğine de dikkat çekti. Enginarın yalnızca çanak kısmının değil, yapraklarının, sapının ve gövdesinin de değerlendirildiğini belirten Savran, "Enginarın yemek çeşitleri çok fazla. Dolması, turşusu, hatta tatlısı bile yapılıyor. Biz burada enginarın filizinden de yemek yapıyoruz. Filizlerini küçük küçük doğruyoruz, ardından soğan, dereotu ve etle birlikte pişiriyoruz. Bu, özellikle bizim yöremize özgü bir yemek. Başka yerlerde pek bilinmiyor. Enginarın her bölümünü değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.