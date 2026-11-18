Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaşı düzenlemesinin detaylarını açıkladı.
YAŞ VE PRİM GÜN SAYISI ESAS ALINACAK
Emeklilere yönelik hazırlanan yeni çalışmanın ayrıntılarına değinen Erdoğan, düzenlemenin temelinde adil bir yaklaşımın bulunacağını vurguladı. Hazırlıkların AK Parti grup yönetimi ve ekonomi ekibi tarafından sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, maaş iyileştirmesinde emeklilerin yaşı ile çalışma hayatları boyunca ödedikleri prim gün sayısının belirleyici unsurlar arasında yer alacağını bildirdi.
EMEKLİ DÜZENLEMESİ YENİ YILDAN ÖNCE HAYATA GEÇECEK
Meclis'in desteğiyle gerekli sürecin tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyileştirmenin 2027 yılına girilmeden yürürlüğe konulacağını söyledi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.