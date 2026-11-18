Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Temmuz-Eylül 2026 dönemi iş gücü verilerini değerlendirdi. İşsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1’e gerilediğini belirten Işıkhan, istihdam edilen kişi sayısının 32 milyon 434 bin olduğunu bildirdi. Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik politikaların sürdürüleceğini ve özellikle gençlerin iş gücü piyasasına erişiminin destekleneceğini vurgulayan Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artış gösteren işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık azalış göstererek yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam sayımız bu yılın üçüncü çeyreğinde 32 milyon 434 bin kişi; istihdam oranımız ise yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. İşgücümüz aynı dönemde 35 milyon 304 bin kişi; işgücüne katılma oranı ise yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Çalışma hayatımızı Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Ulusal Adil Geçiş Stratejimiz doğrultusunda güçlendirmek için politikalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi için adımlarımıza devam edeceğiz."

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