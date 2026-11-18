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Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazanan BIST 100 endeksi 11.686,27 puana yükseldi.

Endeks, önceki kapanışa göre 25,27 puan ve yüzde 0,22 artışla saat 13.00 itibarıyla 11.686,27 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket etti.

Toplam işlem hacmi 43,7 milyar lira olurken bankacılık endeksi ve holding endeksi yatay seyretti.

Finansal kiralama faktoring en çok kazandırdı

Sektör endeksleri arasında yüzde 1,85 ile finansal kiralama faktoring en çok kazandıran, yüzde 1,17 ile madencilik ise en fazla kaybettiren oldu.

BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı ve 11.640,91 puana kadar geriledi. Bu seviyeden gelen alışlarla yükselişe geçen endeks, günün ilk yarısında pozitif seyir izledi.

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Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.400 puanın destek, 11.700 ve 11.800 puanın direnç konumunda olduğunu söyleyen analistler, günün geri kalanında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

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