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Kanada Başbakanı Mark Carney, farklı sektörlerde işbirliğini genişletme ve Çin ile ticari ilişkileri yeniden canlandırma konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) kapsamında gazetecilere açıklama yapan Carney, Kanada'nın Çin ile ilişkilerini yeniden düzenlemeye yönelik adımlarının sonuç verdiğini ifade etti.

Pazara erişim yeniden sağlandı

Carney, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dün yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını aktardı.

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Kanada'nın daha önce gümrük tarifelerine tabi tutulan ticaretinin yüzde 90'ından fazlası için pazara erişimin yeniden sağlandığını dile getirdi.

Kanada'nın Çin'e toplam ihracatının bu yıl yüzde 20 arttığını söyleyen Carney, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 125 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Kanada'nın Çin ile ilişkilerini istikrara kavuşturmayı ve ticari kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmayı hedeflediğini söyleyen Carney, diğer birçok ülkeyle kıyaslandığında iki ülke arasındaki ticaretin buna karşın hala sınırlı düzeyde olduğunu dedi.

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Kanada'nın ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla uluslararası ortaklıklarını çeşitlendirdiğini ve tek bir pazara bağımlılığını azaltmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Carney, Trump ile görüşecek

Carney, ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerine de değindi; Washington ile ticari ilişkilerin Çin'e kıyasla çok daha büyük ve karmaşık olduğunu, ABD'nin ticaret hedeflerinde köklü değişikliklere gittiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini kaydeden Carney, Kanada'nın ABD ile karşılıklı fayda sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceğine inandığını, ancak yalnızca Kanada'nın çıkarlarına hizmet eden bir anlaşmayı kabul edeceklerini söyledi.

Öte yandan Washington yönetiminin Kanada'nın Pekin ile ilişkilerini anlamaya çalıştığını, ülkesinin Çin ile geliştirdiği ilişkilerin ise Trump'ın öncelikleri arasında üst sıralarda yer almadığını dile getirdi.

Yaptırım listesi genişletilmeye devam edecek

Carney, Rusya'ya yönelik yaptırımların sona erdiği yönündeki değerlendirmelere karşı çıktı; Kanada'nın Rusya'daki kişi ve kuruluşlara yönelik binlerce yaptırım uyguladığını, yaptırım listesini genişletmeye devam edeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın devam etmesi halinde yaptırımların artırılacağını belirten Carney, "Vladimir Putin'in sahadaki durum hakkında yalan söylediğini" savundu.

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