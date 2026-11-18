18-19 Kasım'da düzenlenecek 33'üncü Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için Çin'in Shenzhen kentine ulaşan ABD Başkanı Donald Trump'ı, havalimanında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping karşıladı.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentine bugün ulaşan ABD Başkanı Donald Trump, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 33'üncü Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e geldi.
Trump'ı Shenzhen'deki havalimanında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping karşıladı.
Havalimanında kırmızı halı serildi
Trump'ı taşıyan uçak Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra karşılama için kırmızı halı serildi.
Air Force One'ın merdivenlerinden inen Trump'ı, merdivenin dibinde bekleyen Şi Cinping karşıladı.
Trump ile Şi Cinping birlikte yürürken onur kıtası olanları izledi.
Putin de Shenzhen'e ulaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de APEC Forumu'nun 33. Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Shenzhen kentine ulaştı.
Zirve çerçevesinde APEC İş Zirvesi ve Liderler Toplantısı'nda konuşma yapması beklenen Putin'in, Şi Cinping ile ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
Ziyaret kapsamında Putin, Şi Cinping ve Trump arasında üçlü bir zirve yapılmasının da planlandığı kaydedildi.
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