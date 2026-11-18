İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ABD'nin bölgeye yeni bir uçak gemisi göndererek güçlerini İran'a karşı hazırladığını ve olası bir saldırıya daha şiddetli karşılık verileceğini…

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İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ABD'nin bölgeye yeni bir uçak gemisi gönderdiğini ve güçlerini İran'a karşı hazırlamakta olduğunu söyledi.

Hatemi, ABD güçlerinin tüm hareketlerini izlediklerini ve muhtemel yeni bir saldırıya öncekinden "daha şiddetli" karşılık vereceklerini ifade etti.

ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliği

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Hatemi, Tahran'da Savunma ve Direniş Eserlerini Koruma ve Yayma Vakfı tarafından düzenlenen sergiyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğine değindi.

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Hatemi, ABD ordusunun bölgeye yeni bir savaş gemisi sevk ettiğine ve bölgedeki güçlerini hazırladığına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bugün de mevcut şartlara bakıldığında düşman güçlerini hazırlamaktadır ve yeni bir uçak gemisi bölgeye gelmiştir. Biz dikkatli bir şekilde düşmanın hareketlerini gözlemliyor ve bir an dahi hazırlıktan geri durmuyoruz."

Hatemi: Gerekli hazırlıkları tamamladık

Hatemi, İran Ordusu'nun teyakkuz halinde olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Gerekli hazırlıkları tamamladık. Düşman yeniden bir adım atarsa kendisine ve destekçilerine coğrafi sınır gözetmeksizin ve tereddüt etmeden daha ezici ve daha şiddetli karşılık verilecektir."

Hatemi ayrıca, muhtemel yeni bir saldırıya karşı hazırlıkların tamamlandığını ve İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney tarafından üst düzey askeri yetkililere gerekli talimatların iletildiğini dile getirdi.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi'nin de bölgeye ulaştığını duyurmuştu.

Orta Doğu'da USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı 2 uçak gemisiyle birlikte konuşlandırılan ABD uçak gemilerinin sayısı böylece 3'e çıkmıştı.

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