Belçika'nın Gent kenti ile Hollanda'nın Terneuzen kenti arasında aralık ortasında hizmete girmesi planlanan otobüs hattının, işletmecisi EBS'nin İsrailli Egged Group'un iştiraki olması tepki çekti.

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Belçika'nın Gent kenti ile Hollanda'nın Terneuzen kenti arasında aralık ortasında hizmete girmesi planlanan doğrudan otobüs hattı, işletmeci şirketin İsrail bağlantısı nedeniyle tepki topladı.

Flaman kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre projeye tepki gösteren Gent Belediye Başkan Yardımcısı Joris Vandenbroucke, hattı işletecek Hollandalı EBS (Egged Bus Systems) şirketinin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi listesinde yer alan İsrailli Egged Group'un iştiraki olduğunu belirtti.

Egged Group'un listeye alınma gerekçesi

Vandenbroucke, "BM'nin söz konusu İsrailli şirketi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlere hizmet sağlıyor ve bu faaliyetler insan hakları ile uluslararası hukukun ihlaliyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle listeye alındı." ifadesini kullandı.

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Etik hükümlerle çelişebileceği savunuldu

Vandenbroucke, Flaman vergi mükelleflerinin böyle bir şirketin iştirakini finanse edip etmemesi gerektiğini sorguladı ve projenin Flaman hükümetinin 15 Ekim'de belirlediği, kamu ihalelerinde insan hakları ve etik standartların gözetilmesini öngören "etik hükümlerle" de çelişebileceğini savundu.

Otobüs hattının mevcut planlamasının hükümetin insan hakları çerçevesi ve etik ilkeleriyle uyumlu olup olmadığının açıkça incelenmesini talep etti.

Gent ile Terneuzen arasında kurulacak doğrudan hattın aralık ortasında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Hattın ilk aşamada Flaman bölgesinde yalnızca Gent-Dampoort ve Zelzate'de durması öngörülüyor, liman bölgesindeki şirketlere de hizmet verecek şekilde genişletilmesi ise talep ediliyor.

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