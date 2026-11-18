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ABD arabuluculuğuyla Gazze'de sağlanan ateşkesi denetleyen kurum olan Gazze Barış Kurulu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu raporda ateşkes şartlarına tam uyulmadığı takdirde anlaşmanın çökeceği uyarısında bulundu.

Kurul, BMGK'ya altı aylık gelişme raporu sundu.

Taraflar taahhütlere uymaya çağrıldı

Associated Press tarafından elde edilen raporun kopyasına göre Barış Kurulu, geçen yıl anlaşma kapsamında verdikleri taahhütlere uymaları için tarafları çağırdı ve ateşkes şartlarına tam uyulmadığı takdirde anlaşmanın çökeceği konusunda uyardı.

Raporda, "Görünür hiçbir sonuç vermeyen bir ateşkes süresiz olarak sürdürülemez" ifadesine yer verildi.

Aynı raporda, "Anlaşmaya varılanlar ile sahada yaşananlar arasındaki mesafe, sürecin en büyük riski olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Yardım girişi için çağrı yapıldı

İsrail'in ölümcül saldırılarına ve Gazze'ye insani yardımların sürekli olarak engellenmesine dikkat çekilen raporda, "barınma ve kışlık malzemelerin girişinin derhal artırılması" ve bu kapsamda pompalar, jeneratörler ve ağır makineler için onayların verilmesi çağrısı yapıldı.

Raporda, İsrail saldırılarının sürmesinin yanı sıra, kurulun Gazze'yi geçici olarak yönetmek üzere oluşturduğu teknokratik sivil yönetimin göreve başlamasına İsrail tarafından halen izin verilmemesine de dikkat çekildi.

Tek taraflı adımlara izin verilmemeli

Raporda şu ifadeler kullanıldı: "Hiçbir taraf diğerinin gecikmesini kendi eylemsizliği için bir bahane olarak kullanamaz ve bu yükümlülükler birlikte İsrail'in Gazze'den çekilmesi yeniden yapılanmanın büyük ölçekte gerçekleşmesinin tek yoludur"

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Raporda ayrıca, tek taraflı adımların Filistin halkının kendi kaderini tayin etme yolunu engellemesine izin verilmemesi gerektiği belirtildi.

Sürecin ilerlemesi için BMGK'ye, geçen yıl onayladığı anlaşmaya tam ağırlığını koyması ve gecikmeleri durdurması çağrısında bulunuldu.

Barış Kurulu'nun ilk altı aylık raporu, mayıs ayında sunulmuştu.

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