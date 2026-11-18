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Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilere ait bir seyir füzesinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad bölgesinde tespit edilerek düşürüldüğünü duyurdu.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, konuya ilişkin yazılı açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Maliki, Riyad bölgesinde tespit edilerek düşürülen seyir füzesinin, "terörist" olarak nitelendirdiği İran destekli "Husi milisleri" tarafından atıldığını belirtti. Füzenin önlenerek imha edildiğini de aktardı.

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Riyad'ın finans bölgesi de hedef alınmıştı

Suudi Arabistan'daki havaalanları, enerji altyapısı, askeri tesisler ve Riyad'ın finans bölgesi de dahil olmak üzere çeşitli hedeflere son haftalarda Husi milisleri tarafından saldırılar düzenlenmişti.

Yemen'de kriz 2014'te derinleşmişti

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından kriz derinleşmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu da bu gelişmeler üzerine Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Yemen'de Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönem yaşanmıştı, ancak temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

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Hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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