Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ateşlenen bir seyir füzesinin önlenerek imha edildiği belirtildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümetini destekleyen, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik sürüyor.
Füze önlenerek imha edildi
Koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Husiler'in Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine bir seyir füzesi fırlattığını ifade etti.
Füzenin önlenerek imha edildiğini de El-Maliki aktardı.
Suudi Arabistan'daki çeşitli hedeflere, aralarında havaalanları, enerji altyapısı, askeri tesisler ve Riyad'ın finans bölgesi de bulunmak üzere, son haftalarda Husi milisleri saldırılar düzenlemişti.
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