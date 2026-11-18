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Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, işgal ordusu Gazze ve Deyr el-Belah kentlerine bu sabah İHA'larla saldırılar düzenledi.

Gazze ve Deyr el-Belah'ta birer can kaybı

Gazze kentinde sivillerden oluşan Filistinli bir gruba yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Deyr el-Belah kentinde düzenlenen İHA saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi.

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Ateşkesten sonra da soykırım devam ediyor

Gazze Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, terör devleti İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi sonucunda 1.647 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 969 kişi yaralandı.

ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlatılan siyonist saldırılarda ise çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Altyapısının yaklaşık yüzde 90'ının yok olduğu Gazze'de yeniden imar maliyetinin Birleşmiş Milletler verilerine göre 71,4 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

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