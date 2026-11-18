Madagaskar'ın güneyinde sele kapılan yolcu aracındaki 26 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.
Yerel yetkililerin açıklamasına göre, ülkenin güneyindeki Betroka bölgesinde yolcu taşıyan araç 17 Kasım'da sele kapılarak sürüklendi.
Olayda 26 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 9 kişi kurtuldu; kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Araç suyla kaplı geçitte akıntıya kapıldı
Betroka Milletvekili Nicolas Randrianasolo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, aracın 16 Kasım'da Bekitro'dan yola çıktığını ve güzergahındaki suyla kaplı bir geçitten geçmeye çalışırken akıntıya kapıldığını belirtti.
Randrianasolo'ya göre sürücü, su seviyesinin düşük olduğunu düşünerek geçişe devam etti, ancak araç yolun ortasında şiddetli akıntıya kapıldı.
Sürücünün kurtulanlar arasında bulunduğu aktarıldı.
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