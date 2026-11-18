Kongo'da 66 askere 'korkaklıktan' idam cezası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda isyancılarla yaşanan çatışmalarda mevzilerini terk ederek kaçmakla suçlanan 66 asker, korkaklık, isyan ve emre itaatsizlik suçlarından idam cezasına çarptırıldı. Aynı davada bir askere 10 yıl hapis cezası verilirken, aralarında bir yüzbaşının da bulunduğu dört sanık beraat etti.