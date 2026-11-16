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Libya Temsilciler Meclisinin ülkenin kuzeybatısındaki Zintan kentinde yapılması planlanan oturumu iptal edildi. Silahlı bir grup, kentteki havalimanını kapatarak milletvekillerini taşıyan uçakların inişini engelledi.

Meclisten şiddetli kınama

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, üyelerin Zintan'a varışının askeri hareketliliklerle önlenmesi ve resmi oturumun engellenmesi şiddetle kınandı. Meclisin anayasal yetkileri çerçevesinde ülkenin farklı kentlerinde toplanmaya özen gösterdiği belirtilen açıklamada, yaşananların yasama organının dokunulmazlığına ve devlet kurumlarının bağımsızlığı ilkesine doğrudan bir saldırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu uygulamalar, yasama kurumunun yetkilerini kullanmasına yönelik bir saldırı ve kuvvetler ayrılığı ilkesi ile hukukun üstünlüğüne karşı açık bir ihlaldir." ifadelerine yer verildi.

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Bağımsız soruşturma çağrısı

Temsilciler Meclisi, Başsavcılığı ve ilgili adli makamları olayla ilgili bağımsız ve kapsamlı bir soruşturma başlatmaya, sorumluları belirlemeye çağırdı. Meclisin, ulusal diyalog ve mutabakat yaklaşımına bağlılığını sürdürdüğü, ülkenin tüm şehirleri ve toplumsal bileşenleriyle iletişim kurmaya kararlı olduğu da açıklamada yer aldı.

Grubun kimliği açıklanmadı

Havalimanını kapatan silahlı grubun kimliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Libya medyasında ise eylemin kentin yerel silahlı unsurları tarafından gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.